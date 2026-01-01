Guía para principiantes sobre el indicador del índice de vigor relativo en Forex

Si busca una forma sencilla de detectar posibles retrocesos en los precios, puede trazar el Índice de Vigor Relativo (RVI) o Relative Vigor Index en sus gráficos de Forex.

Esta guía le enseñará a utilizar los cruces y las divergencias para operar con el RVI. Pero antes, le explicaremos qué es exactamente el Índice de Vigor Relativo y cómo se calcula.

¿Qué es el indicador del Índice de Vigor Relativo?

El índice de vigor relativo es un oscilador. Como su nombre indica, su objetivo es ayudarle a visualizar el vigor relativo del mercado.

Puede utilizarlo para hacerse una idea de lo que está ocurriendo con una tendencia y para tratar de calibrar cuándo una tendencia puede cambiar de dirección.

Punto clave: El RVI muestra el vigor relativo de un mercado.

¿Cómo se calcula el indicador del Índice de Vigor Relativo?

A continuación, vamos a mostrarle la fórmula utilizada para calcular el Índice de Vigor Relativo. Si tiene mentalidad matemática, podrá seguirla fácilmente. Si no es así, puede parecer desalentador.

Ayuda a comprender la base del Índice de Vigor Relativo, que es el siguiente conjunto de observaciones:

Cuando el precio tiene una tendencia al alza, las velas tienden a cerrar más alto que de donde abren.

Cuando el precio tiende a la baja, las velas tienden a cerrar más abajo que de donde abren.

Donde:

Donde:

La fórmula de las dos líneas principales del indicador es la siguiente:

Donde:

Agradecerá saber que no necesita realizar ninguno de estos cálculos matemáticos por usted mismo. Si tiene MetaTrader 4, este software se encargará de todas las matemáticas de fondo para usted cuando trace el indicador en sus gráficos.

Punto clave: El RVI se calcula sobre la base de cómo suele cerrar el precio en las tendencias alcistas y bajistas.

¿Qué nos muestra el Índice de Vigor Relativo?

Cuando una tendencia alcista es fuerte, las líneas del RVI también tienden a moverse hacia arriba. Cuando una tendencia bajista es fuerte, ocurre lo contrario.

Si ve una divergencia, significa que una tendencia puede estar debilitándose, lo que podría preceder a una giro.

Punto clave: el RVI le ayuda a averiguar la fuerza de una tendencia y si un giro puede ser inminente o estar ocurriendo.

¿Cómo trazar el Índice de Vigor Relativo en sus gráficos?

Puede trazar el Índice de Vigor Relativo en sus gráficos de Forex en MetaTrader en solo unos pocos pasos:

En el menú superior, navegue hasta Insertar, Indicadores, Osciladores y finalmente Relative Vigor Index. Ahora puede establecer un período. Por defecto, es 10. También puede elegir los colores de las líneas de RVI y de señal. Por defecto, la línea de señal es roja y la de RVI es verde. Si lo desea, puede ajustar el mínimo y el máximo de la escala del Índice de Vigor Relativo en la pestaña Escala. Cuando haya terminado de elegir los parámetros y la configuración del RVI, haga clic en Aceptar. Ahora verá el Índice de Vigor Relativo en la parte inferior de su gráfico. Normalmente, habríamos terminado en este punto. Pero, si no ve la línea 0, es posible que tenga que trazarla manualmente.

Punto clave: solo se necesitan unos pocos clics para añadir el Índice de Vigor Relativo a sus gráficos en MT4.

¿Cómo utilizar el Índice de Vigor Relativo mientras opera?

Una vez que haya trazado el Índice de Vigor Relativo, puede utilizarlo para operar. Vamos a repasar las dos formas más comunes de utilizar el RVI.

Cruces

Una forma de operar con el Índice de Vigor Relativo es buscar cruces entre las líneas roja y verde.

Cuando ve que la línea verde del RVI cruza por encima de la línea roja de señal y esto tiene lugar por debajo de la línea horizontal cero, eso puede señalar un giro en una tendencia bajista y el inicio de una tendencia alcista.

Cuando ve que la línea verde del RVI cruza por debajo de la línea roja de señal y esto tiene lugar por encima de la línea horizontal cero, eso puede señalar un giro en una tendencia alcista y el inicio de una tendencia bajista.

Divergencia

La otra forma común de utilizar el Índice de Vigor Relativo para operar en Forex es buscar divergencias entre el movimiento de los precios y el indicador:

Si el precio tiene mínimos más bajos, pero las líneas RVI tienen mínimos más altos, eso es divergencia alcista. Significa que el precio puede estar a punto de girarse y tender al alza.

Si el precio tiene máximos más altos, pero las líneas RVI tienen máximos más bajos, eso es divergencia bajista. Significa que el precio puede estar a punto de girarse y tender a la baja.

Punto clave: Puede utilizar el RVI en su operativa buscando divergencias o cruces.

Consejos generales para utilizar el Índice de Vigor Relativo

Evite el uso del Índice de Vigor Relativo en los mercados que se mueven en rango. El Índice de Vigor Relativo produce sus resultados más fiables en los mercados definidos por fuertes tendencias. Si trata de utilizarlo en un mercado con fluctuaciones, es más probable que le engañen con las constantes subidas y bajadas.

Utilice otros indicadores o la acción del precio. Dado que ningún indicador es 100% fiable, incluido el Índice de Vigor Relativo, lo mejor es utilizarlo junto con uno o más indicadores o herramientas. Alternativamente, se puede utilizar en combinación con la acción del precio. Si el RVI y un patrón de precios le dan señales de giro, entonces ha establecido una confluencia y tiene una entrada potencial.

Realice siempre pruebas. Sea cual sea la forma en que decida utilizar el Índice de Vigor Relativo, deberá realizar backtests y pruebas en demo antes de operar con dinero real. Esto también se aplica a cualquier ajuste que se realice en el periodo o en el máximo y el mínimo de la escala RVI.

Punto clave: Como cualquier otro indicador, el Índice de Vigor Relativo tiene sus limitaciones. Los consejos anteriores pueden ayudarle a solucionarlos.

Conclusión

El Índice de Vigor Relativo le ayuda a entrar en los giros. El indicador facilita la visualización de la energía relativa de los mercados. Al buscar cruces o divergencias, puede entrar en las nuevas tendencias en los puntos de giro.

Para obtener los mejores resultados, utilícelo en mercados con tendencias definidas, busque la confluencia y pruebe a fondo su método de trading en la versión demo antes de ponerlo en marcha.

Puede charlar sobre el indicador del Índice de Vigor Relativo y su aplicación en el trading de Forex en nuestro foro para operadores.