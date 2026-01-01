Guía para principiantes sobre el índice de flujo de dinero en Forex

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¿Cómo se sabe cuándo un mercado está sobrecomprado o sobrevendido? Un indicador que puede ayudarle a visualizar estas condiciones en sus gráficos de Forex es el índice de flujo de dinero, también llamado índice de flujo monetario o simplemente MFI (del inglés Money Flow Index) para abreviar.

Esta guía le enseñará cómo trazar este indicador en sus gráficos, cómo interpretarlo y cómo puede darle un buen uso mientras opera.

¿Qué es el índice de flujo de dinero?

El índice de flujo de dinero es un tipo de oscilador diseñado por Gene Quong y Avram Soudack. Se pondera por volumen.

Fórmula del índice de flujo de dinero

Para obtener el índice de flujo de dinero manualmente, siga estos pasos:

Calcule el precio típico promediando el precio máximo, mínimo y de cierre:

P r i c e t y p i c a l = H i g h + L o w + C l o s e 3 Price_{typical}=\frac{High+Low+Close}{3} Pricetypical​=3High+Low+Close​

Multiplique el precio típico por el volumen para obtener el flujo de dinero:

M o n e y F l o w = P r i c e t y p i c a l × V o l u m e Money Flow=Price_{typical}\times Volume MoneyFlow=Pricetypical​×Volume

Calcule el flujo monetario positivo y el flujo monetario negativo por separado.

Si el precio típico de un día determinado es superior al del día anterior, se trata de un día de flujo monetario positivo. Sume el flujo de dinero de todos esos días para calcular el flujo de dinero positivo.

Si el precio típico de un día determinado es inferior al del día anterior, se trata de un día de flujo monetario negativo. Sume el flujo monetario de todos esos días para calcular el flujo de dinero negativo.

Puede haber días en los que no haya un cambio de precio típico en comparación con el día anterior. Puede ignorar esos días en sus cálculos de flujo monetario positivo y negativo.

Calcule el ratio monetario dividiendo el flujo monetario positivo entre el flujo monetario negativo:

M o n e y R a t i o = M o n e y F l o w + M o n e y F l o w − Money Ratio=\frac{Money Flow^{+}}{Money Flow^{-}} MoneyRatio=MoneyFlow−MoneyFlow+​

Calcule el índice de flujo de dinero mediante la siguiente fórmula:

M o n e y F l o w I n d e x = 100 − 100 1 + M o n e y R a t i o Money Flow Index=100-\frac{100}{1+Money Ratio} MoneyFlowIndex=100−1+MoneyRatio100​

Las matemáticas anteriores pueden parecer mucho trabajo, pero, cuando se utiliza un software de trading como MT4, no tendrá que preocuparse de hacer estos cálculos a mano. La plataforma de trading se encargará de todos los cálculos por usted.

¿Cómo se interpreta el índice de flujo de dinero?

Cuando lo represente en su gráfico, verá una línea que oscila entre 0 y 100, con líneas horizontales adicionales dibujadas en 20 y 80. En cuanto a su aspecto, es bastante parecido al índice de fuerza relativa (RSI), un oscilador similar.

Punto clave: el índice de flujo de dinero (MFI) es un tipo de oscilador que oscila entre 0 y 100.

¿Qué nos muestra el índice de flujo de dinero?

El nombre "índice de flujo de dinero" describe bastante bien lo que nos muestra el MFI. Para el activo que está viendo, puede ver cómo entra y sale el dinero.

La principal utilidad de supervisar el flujo de dinero de esta manera es que se puede tener una idea de si el mercado puede estar sobrecomprado o sobrevendido.

A veces, también se pueden detectar giros basados en la divergencia.

Punto clave: puede trazar el MFI en sus gráficos para detectar cuándo un activo puede estar sobrecomprado o sobrevendido.

¿Cómo añadir el índice de flujo de dinero a sus gráficos?

Adjunte el indicador a su gráfico. El lugar donde lo encontrará depende de su plataforma de gráficos. En MT4, está en Insertar->Indicadores->Volúmenes y aparece en inglés (Money Flow Index). Utilice los valores predeterminados o elija una configuración personalizada para el período, los volúmenes y los niveles. Ahora puede utilizar el indicador. Aparecerá en la parte inferior de su gráfico.

Punto clave: puede incorporar rápida y fácilmente el MFI a sus gráficos.

¿Cómo utilizar el índice de flujo de dinero en el trading?

Hay varias maneras de utilizar el índice de flujo de dinero en su estrategia de trading:

Busque condiciones de sobrecompra y sobreventa. Cuando vea que el oscilador pasa por encima de 80, puede significar que el mercado está sobrecomprado. Cuando vea que se sitúa por debajo de 20, puede significar que está sobrevendido. Algunos operadores prefieren usar 10 y 90, aunque esto le dará menos señales.

Si el MFI se encuentra dentro del rango entre 20 y 80, vigile si está por encima o por debajo de 50. Cuando cruza por encima de 50, existe presión de compra. Existe presión de venta cuando baja de 50.

Cuando vea que el oscilador cae por debajo de 20, puede significar que es el momento de comprar. Cuando esté por encima de 80, podría ser el momento de vender.

Busque divergencias. A veces verá que el indicador y el precio van en dos direcciones diferentes. Como ejemplo, digamos que el precio del activo está subiendo. Pero observa que el oscilador está bajando. En esta situación, hay una reducción de la presión de compra. Podría ser el momento de vender. También puede ocurrir lo contrario.

¿Le cuesta saber cuándo se ha completado un retroceso? Durante un retroceso, a veces notará que el oscilador cruza fugazmente por encima de 80 o por debajo de 20 y luego regresa. Una vez que regrese, es probable que el retroceso haya terminado y pueda entrar en la operación.

Punto clave: puede utilizar el MFI para determinar si el mercado puede estar sobrecomprado o sobrevendido, o para buscar giros en el mercado utilizando divergencias. A veces, el MFI también puede ayudarle a programar su entrada en las operaciones de tendencia mostrándole cuándo se termina un retroceso.

Consejos generales para utilizar el índice de flujo de dinero

El simple hecho de adjuntar el MFI a su gráfico no es en sí mismo un sistema de trading. Si bien el IMF puede darle cierta perspectiva sobre lo que está sucediendo en el mercado, por sí solo no le dará toda la información que necesita para identificar configuraciones de entrada sólidas. Por lo tanto, debe utilizarlo junto con otros indicadores para obtener una imagen completa del mercado. Por ejemplo, puede utilizarlo para confirmar lo que le dicen otros indicadores.

Antes de poner en práctica el MFI, debe realizar un backtest y una prueba de demostración de su estrategia de trading. Póngala en marcha solamente una vez que ve que su método tiene el potencial de generar beneficios.

¿Qué es mejor, el MFI o el RSI? Eso depende de a quién se le pregunte. El RSI, que se basa en el momentum, es el que más operadores conocen. Pero puede obtener resultados igual de buenos con el MFI, dependiendo de su estrategia. De hecho, hay incluso operadores de Forex que utilizan ambos indicadores en sus gráficos al mismo tiempo. Tendrá que averiguar qué es lo que mejor le funciona en función de sus pruebas.

Punto clave: el índice de flujo de dinero debe formar parte de una estrategia probada y contrastada si se quiere hacer un uso eficaz del mismo.

Conclusión

El MFI puede aportar un contexto valioso a su método de trading, pero no es un método de trading en sí mismo. Si ha estado buscando una herramienta que añada un contexto de sobrecompra y sobreventa a sus gráficos y que le ayude a detectar posibles giros y a dar sentido a los retrocesos, el índice de flujo de dinero puede ser justo lo que está buscando.

Intente añadir el MFI a su gráfico. Practique para buscar divergencias y observe las líneas 20, 80 y 50 para estar al tanto de la presión de compra y venta. Incorporado a un método de trading fiable, este oscilador puede ayudarle a entrar rápidamente en los giros y a maximizar sus potenciales beneficios.

Si tiene alguna pregunta sobre el indicador de flujo monetario o si simplemente quiere discutir su uso en el trading con otras personas, puede dirigirse a nuestro foro de Forex.