MT4 及 MT5 版支撑线及阻力线指标

我们都知道支撑位及阻力位的识别有多么重要，但 MetaTrader 没有提供任何功能来计算它们。那么，您可以了解本文中的解决方案！用于 MetaTrader 的支撑线及阻力线指标能够计算所选货币对或任何其他交易工具的支撑位及阻力位并在图表上绘制它们。

支持位与阻力位是交易中最重要的概念之一。几乎每一种交易策略都会考虑支持位与阻力位。因此，用直观的可视化方式来呈现它们是很有意义的。MetaTrader 版支撑线及阻力线指标能够计算支撑位与阻力位，并在图表上绘制它们。

MT4 及 MT5 版支撑位及阻力位指标是一款功能强大的指标，可用于识别并显示支撑位与阻力位。

通过支撑线及阻力线指标，您可以：

寻找更好的机会 - 如果知道支撑位与阻力位的位置，您可以对策略做出相应的调整。节省时间 - 让指标代为计算支撑位及阻力位并在图表上显示它们。获得通知 - 当价格接近或离开支撑或阻力位时收到通知。

什么是支撑位与阻力位？

支持位与阻力位是价格倾向于反弹的水平。它们是一种难以突破的价格屏障。

支撑位与阻力位可以轻松地由人眼发现。您需要关注收盘价并观察它们在哪里停滞、整理或反弹。

当然，用数学的方式计算这些水平则是另一回事。它需要采用复杂的算法来寻找这些水平。指标会扫描一系列蜡烛图，并识别价格在哪里反弹或停滞。然后，它会计算中间价，并在图表上绘制一条水平线。

功能

MetaTrader 版支撑线及阻力线指标包含以下功能：

自动算法。

适用于不同的时间周期。

敏感度调整。

与下一个支撑位或阻力位的距离

显示支撑区与阻力区。

支持通过图表内提示、电子邮件、推送通知（移动设备应用程序）以及纯声音等方式发出提醒。

线宽取决于该水平的强弱程度。

在价格进入或离开危险区域时绘制箭头。

为什么要使用支持线及阻力线指标？

支撑线及阻力线指标可用于在进入或退出交易之前检查一些交易条件。我们会在交易活动中使用不同的策略，但支撑位与阻力位几乎存在于每一位交易者的工具箱中。

您可以将支撑线及阻力线指标用于：

评估入场信号 - 如果价格离支撑线或阻力线太近，您可能想等待一段时间再入场。

- 如果价格离支撑线或阻力线太近，您可能想等待一段时间再入场。 调整您的策略 - 支撑线或阻力线往往可以呈现出价格停滞或反弹的区域。

- 支撑线或阻力线往往可以呈现出价格停滞或反弹的区域。 退出头寸 - 这些水平可以设置为止盈位或止损位，甚至可以作为移动止损。

MetaTrader 4 不包含会在价格触及自动生成的支撑或阻力位时发出提醒的功能，但支撑线及阻力线指标可以做到。

当您将指标添加到图表上之后，您可以设置它的灵敏度，并轻松地识别以水平线的形式呈现的支撑位及阻力位。

输入参数

指标运行后，您可以设置一些默认选项。除此之外，其他选项可通过面板管理。

这项指标的界面非常直观；您只需点击几下即可设置不同级别的提醒。

您可以选择显示不同时间周期上的支撑位及阻力位。例如，如果您在 M15 图表上进行剥头皮交易，您可以添加“支撑线及阻力线指标”，以显示 D1 时间周期上的相关水平。

出于对交易安全的考虑，除了在图表上显示支撑位/阻力位上方或下方的距离外，您还可以设置价格距最近支撑位/阻力位的最小距离。您也可以配置指标，让它在价格进入（或离开）危险区域时向您发送通知。

要求与支持

MetaTrader 4 及 5 - 这项指标支持 MT4 与 MT5。

- 这项指标支持 MT4 与 MT5。 免费 - 无需购买或许可证。

- 无需购买或许可证。 支持多种工具 - 您可以将这项指标用于多种货币及资产。

- 您可以将这项指标用于多种货币及资产。 支持多种设备 - 您可以在任意数量的设备上安装这款软件。

探讨

您对这项指标有什么建议或问题吗？您可以在指标论坛上与其他外汇交易者及 MQL 程序员讨论关于支撑线及阻力线指标的问题。

更新日志

1.03 - 2026/4/10

新增了可选的箭头提醒。

新增了可选的纯声音提醒。

增加了一个选项，可选择让面板显示在图表的哪个角落。

为面板添加了最小化/展开按钮。

修改了线宽的设定方式。目前，它会依据相应支撑位或阻力位的强度而定。

略微提升了性能。

修复了 MT4 线条在图表上滞后一次报价跳动才显示的问题。

修复了高 DPI 屏幕下的字体大小缩放问题。

修复了一些在界面文本和代码中的拼写错误。

1.02 — 2023/5/24