外汇交易者的TradingView — TradingView的操作方式

内容

如果您是一位外汇交易新手，您可能想知道TradingView究竟是什么以及它是否值得您花费时间学习。简而言之，TradingView是一个基于在线网页（用浏览器操作）的图表平台，具有许多有用的功能。您可以用它追踪并分析外汇货币对、股票、加密货币、商品以及包括政府债券在内的许多其他可交易资产。虽然TradingView主要针对股票交易者和投资者，但它是一个非常多元化的平台，可以供包括外汇交易者在内的各种交易者使用。本指南为那些想要分析和交易外汇市场的人简要介绍了TradingView的使用方法。

界面

打开TradingView网站后，您立刻能注意到它颇为现代化的外观和设计，既显得理性，又易于访问且非常美观，尤其是将它与主流外汇交易平台的外观相比时。如果您是一位交易新手，并且恰好将TradingView作为您的首个图表平台，那么您非常幸运，因为以往大多数新手都只能与流行的MetaTrader 4平台较量。TradingView精心设计的用户界面，正是该平台目前在外汇交易领吸引大量忠实粉丝的主要原因。

如果您打开一个交互式图表（TradingView的主功能），您会看到以下外观简洁、易于浏览的图表界面：

充满活力的交易者社区

打开TradingView网站后，您会发现主页有很大一部分空间专门用于发布其他交易者对特定资产（包括外汇对、加密货币、商品和股票）当前及未来价格变动的看法。对于交易新手而言，这部分内容可以作为一个非常有用的起点。您可以利用从资深交易者观点中获得的灵感来制定交易决策。您也可以关注其他交易者和分析师，以随时了解他们发布的最新观点。社区的其他成员还可以评论那些已发布的观点并为它们“点赞”。这将创建一个对您有益的交易者社交网络。以下示例显示了已发布观点下方的评论：

网站的右侧菜单还提供两个聊天选项。一个用于与其他成员私聊，一个用于几乎不限主题的公共聊天组。以下为外汇聊天示例：

观察列表

TradingView的另一项优秀功能是观察列表。即使您定期要分析多个货币对，它也能让您轻松、快速地使用TradingView。您可以通过聊天功能所在（菜单栏第一个选项）的同一个右侧菜单访问观察列表。您可以对列表进行添加、删除或排序操作。一目了然的观察列表让您可以查看最新的价格和每日的变化值。您可以用不同的颜色标记交易代码，以毫无压力地管理代码组，也可以轻松地在TradingView网站上找到所标记的代码。通过观察列表工具，您可以保存、加载、导出和导入多个观察列表。最妙的是，您可以用它轻松打开任何被观察交易代码的完整交互式图表：

专业建议：我们建议交易新手最多观察5到10个货币对，直到对市场和交易系统较为熟悉。此时，他们已能够拓宽自己的交易视野。关注几个货币对后，您会逐渐加深对货币对、市场和图表平台的了解，也可以利用您获得的技能尝试交易其他货币对，甚至其他资产类型。

交易代码详情

交易代码可以通过观察列表查看，为您快速提供关于货币对或您所查看的任何金融工具的信息。除了基本信息，它还显示每日时段、52周（1年）时段、汇总的技术分析信号以及重要的价格位和百分比变化。

关于股票与外汇数据的简要说明

股票交易者比外汇交易者略有优势，因为自股票在集中市场交易以来，大多数股票的数据可直接从交易所中继。然而，作为一名外汇交易者，您也可以通过某些提供相关服务的外汇经纪商将某些股票作为差价合约（CFD）交易。一些大型经纪商为外汇交易者提供数千种差价合约。对于那些想要交易非货币资产的交易者而言，这非常有用。

新闻标题

“详情”正下方是所选货币对的新闻标题。它显示了可能会对交易代码产生直接影响的最新事件。不过，TradingView并非专门的新闻网站，因此许多交易工具的新闻数量和时效性都非常有限。尽管如此，它在快速浏览和分析主要货币时非常有用。

日历

除了新闻，TradingView还提供传统的外汇经济日历，其中会发布包含主要（和次要）的宏观经济指标。它设有可筛选国家/地区和事件重要性的过滤器，但它的功能无法与顶级外汇日历相比。

独一无二的工具 - TradingView图表

TradingView的图表是一项备受推崇的功能。它让您可以通过指标和图表对象分析图表，通过标记图表私下或公开保存您的想法及解释，以及设置提醒和回测自动策略。最后，如果您的经纪商支持TradingView平台，您还可以通过它交易货币对。以下为附带布林线和ATR指标的图表示例：

您很快就会发现，TradingView的粉丝为什么会说他们无法找到图表功能比这个平台更好的平台。许多外汇交易者认为TradingView图表非常友好的主要原因在于这些图表的反应非常灵敏。TradingView平台的开发者确保用户在切换不同时间周期或货币对时只有一点或没有延迟。策略测试几乎也可以即时进行。加载包含多个图表对象及指标的公共交易观点时也是如此。无论如何，您都无需等待很长的图表加载时间。

搜索交易工具

使用交互式图表时，您可以使用TradingView的搜索框轻松修改货币对，甚至添加其他交易工具的叠加图表（例如，研究相关性的图表）：

如您所见，搜索EUR/USD货币对会有许多发现，包括来自传统外汇经纪商的四个结果。这对于一些交易者而言不算什么，但大多数交易者都知道，您通常只能用到一家经纪商的价格数据。TradingView提供多家经纪商的数据，支持您选择那些能让您看到期望图表的经纪商。不过，全球的经纪商有好几百家，但TradingView仅显示少数大型经纪商的数据。但无论如何，您可以在最主流的图表平台之间轻松切换图表数据源，这一点是前所未有的。

指标

Trading View提供多种指标，所有交易者通过带有搜索选项的指标按钮即可轻松使用它们。与MetaTrader不同的是，您必须通过多个文件夹或下拉菜单才能访问您的首选指标。点击图表顶部的“指标”按钮后，从下拉菜单中选择搜索功能可轻松地在TradingView上找到指标。例如，搜索“波动性”后，您不仅能轻松地找到与波动性有关的内置指标，还可以找到公共库中的自定义指标：

指标参数

与其他交易平台相似，您可以修改您添加至图表的任何指标的参数。以下是布林线指标的参数：

以下是该指标的自定义风格：

与MetaTrader不同，TradingView不允许将自定义指标设置保存至文件中，但它允许您为每项指标保存一组新的默认参数；这在将同一指标应用于多个图表时能派上用场。

提醒

您可以通过TradingView平台为各种数据源设置多个类型的提醒，而且，与MetaTrader不同的是，您无需了解编程。您也可以根据您的交易风格以及您采用的图表工具组合轻松设置和自定义提醒。如果您查看“创建提醒”界面，您会注意到，您可以为图表上的所有内容创建提醒，其中不仅包括货币对的汇率，还包括图表上的任何指标。然后，您可以用多种方式将该数据源与它自身、固定价格位、百分比值、触及价格位等进行比较。提醒可以设为重复或不重复、过期或持续，也可以自定义其声音和消息。TradingView支持邮件提醒、网页提醒、手机应用程序提醒以及邮件转短信的提醒（通过第三方网站用邮件的形式将提醒发送至手机短信）。

对于那些非全职交易者而言，TradingView的提醒是一项特别强大的功能，因为他们可以一直留在场外，直到汇率目标或某项指标的价格位被突破。

筛选器

除了提醒以外，TradingView还为交易者提供一个功能更强大的类似工具：筛选器。实际上，该平台有三个筛选器：一个用于外汇交易，一个用于股票交易，另一个用于加密货币交易。外汇筛选器允许您自定义几十种指标水平和其他设置，从而可以快速监控多个货币对。默认情况下，每种货币对都设有当前值、每日变化、每日最高价及最低价以及评级（买入、卖出、大量买入、大量卖出）。您可以添加自己的列，甚至将列保存为单独的筛选器布局，以供后续使用。当然，您也可以根据自己的偏好过滤货币对。此外，您可以根据筛选器设置提醒。

对于那些交易多个货币对并想要定期自动监控可交易设置的交易者而言，外汇筛选器是一项必不可少的工具。

交易者发布的观点

交易观点是TradingView平台的基石。它使您可以便捷地向其他外汇交易者分享您的分析，并通过浏览平台庞大用户群提交的观点来增进对当前市场形势的了解。此外，您可以“观摩”以往的观点，以了解它们实际的表现，并查看特定分析究竟是对是错。这让您能够有效地回测TradingView社交网络其他成员的观点。以下是一些关于TradingView的观点示例（本例中的货币对为USD / CAD）：

平台还为关注度最高的交易者提供了排名系统。大家可以点赞和评论这些交易者的观点。

发布您的交易观点

若要在TradingView上发布交易观点，您必须访问一个交互式图表。该图表提供分析货币对走势所需的所有工具。 然后，点击图表右上角的蓝色按钮即可发表您的交易观点。

点击按钮后，您将进入一个新页面。此时，您必须选择将您的交易观点发布为教程还是市场分析。将交易观点发布在市场分析类别下意味着您已分析过资产，并对资产价格的未来走向做出了预测。您也可以将您的观点发布为教程，以描述您的交易策略，或者就货币交易的各个方面指导其他交易者。 您还可以为您的交易观点选择恰当的标题和描述。此外，您可以选择类别、标签和市场偏好，以及是否通过Twitter或StockTwits分享观点。

您可以在观点区查看您发布的交易理念。发布交易观点时， 您必须遵循TradingView的指南，否则您的观点可能会被修改或从网站上删除。

Pine Script

TradingView开发了编程语言Pine Script。交易者可以用它创建用于图表平台的自定义指标和策略。Pine Script这种编程语言与您在交易中用到的其他编程语言（例如MetaTrader、cTrader或NinjaTrader）截然不同。TradingView团队设计的Pine Script针对特定目的，并且缺少其他交易平台编程语言中90%的功能。以下为自定义“波浪趋势”指标的示例。如您所见，它既紧凑，又简洁：

您无法用Pine Script创建可以直接执行交易的自动智能交易系统（或机器人），但可以用它编写能够根据您的规则生成买入或卖出提醒的策略。用真实资金投入您的交易策略前，您还可以用Pine Script回测这项策略。以下示例是一项公开分享的自定义编程交易策略的绩效报告:

直接通过TradingView交易

如果您想知道是否能直接通过TradingView平台交易，则答案是肯定的。但问题在于，该平台仅支持少数经纪商。TradingView不提供支持其平台交易的完整经纪商列表，但您可以通过以下链接https://www.tradingview.com/brokers/查询您所在的国家支持哪些经纪商。不过，TradingView支持一些著名的经纪商，包括 OANDA、Forex.com、FXCM和Poloniex等。

您或许想知道，使用TradingView平台分析货币对价格，然后再根据分析与您自己的经纪商交易是否是一个好主意？答案是肯定的。TradingView的大多数用户不会直接在平台上执行交易。登录经纪商账户执行交易前，他们仅将该平台用于分析目的。

那么，如果TradingView图表上的价格行为与您在经纪商平台上看到的出入很大呢？在这种情况下，更谨慎的做法是将该经纪商的图表作为您的分析基础，以避免汇率差异造成不必要的损失。

但是，您经纪商图表上的异常价格变动有时不会反映在TradingView的图表上。在这种可疑情况下，您可以找经纪商投诉。只有一家经纪商的价格飙升，但整个市场并未跟风，这种情况并不罕见，说明经纪商的系统可能存在问题。此时，如果您能证明价格飙升只是孤立事件，您的经纪商应该赔偿您的损失。您可以对异常情况截图，作为证据提供给您的经纪商。如果经纪商拒绝承认异常和赔偿损失，您可以向监管机构寻求帮助。英国金融行为监管局（FCA）或澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）等监管机构采取了严格的措施来保护零售交易者。您只应向授权经纪商的监管机构投诉，并应避免与未授权的经纪商交易。

要旨

事实上，TradingView是一个适合所有类型交易者的优秀图表和分析平台。该平台非常直观，使交易新手可以通过在平台上练习来掌握技术分析方法。如果您的经纪商已将其系统与TradingView平台集成，您也可以直接通过它的平台进行交易。对潜在的交易策略投入真实资金前，该平台也非常适合这项策略的回测。