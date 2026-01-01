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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Eightcap
本页面是有关外汇经纪商Eightcap的描述。它并非Eightcap官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
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- MAM
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Eightcap Pty. Ltd.
Eightcap Global Limited
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