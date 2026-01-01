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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Eightcap
Данная страница описывает Форекс-брокера Eightcap. Это — не официальный сайт Eightcap, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- MAM
- Гарантированный стоп-лосс
Компании
Eightcap Pty. Ltd.
Eightcap Global Limited
Запрещенные страны
Корейская Народно-Демократическая Республика
Ливан
Ливия
Пакистан
Панама
Российская Федерация
Соединенные Штаты Америки
Сомали
Судан
Украина
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ZRX/USD
Регулирование
ASIC, 391441
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов, SIA-F220
FCA (Великобритания), 921296
CySEC, 246/14
DFSA (Дубай), CP-0001513
FSA (Сейшельские Острова), SD100
Языки сайта
Английский
Арабский
Немецкий
Испанский
Французский
Индонезийский
Итальянский
Португальский
Тайский
Китайский
Языки поддержки
Английский
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Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
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Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:20
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
RawОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:20
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5