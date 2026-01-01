Resultados populares
Herramientas
/es/asesores-expertos-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Eightcap
Esta página describe el bróker de Forex Eightcap. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- MAM
- Orden de stop-loss garantizada
Compañías
Eightcap Pty. Ltd.
Eightcap Global Limited
Países prohibidos
Corea del Norte
Estados Unidos
Libia
Líbano
Pakistán
Panamá
Rusia
Somalia
Sudán
Ucrania
Métodos de pago
PayPal
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
FasaPay
Bitcoin
Tether (USDT)
Dragonpay
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
TradingView
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
CAD
Dólar canadiense
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
NZD
Dólar neozelandés
SGD
Dólar de Singapur
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
ADA/AUD
ADA/BTC
ADA/CAD
ADA/EUR
ADA/GBP
ADA/MXN
ADA/USD
ASD/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
AXS/USD
BAL/USD
BAT/USD
BCH/AUD
BCH/BTC
BCH/CAD
BCH/EUR
BCH/GBP
BCH/MXN
BCH/USD
BNB/AUD
BNB/BTC
BNB/CAD
BNB/EUR
BNB/GBP
BNB/MXN
BNB/USD
BNT/USD
BRZ/USD
BSV/AUD
BSV/BTC
BSV/CAD
BSV/EUR
BSV/GBP
BSV/MXN
BSV/USD
BTC/AUD
BTC/CAD
BTC/EUR
BTC/GBP
BTC/MXN
BTC/USD
BTG/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CEL/USD
CHF/JPY
CHR/USD
CHZ/USD
CLV/USD
CRV/USD
DASH/USD
DMG/USD
DOG/USD
DOT/AUD
DOT/BTC
DOT/CAD
DOT/EUR
DOT/GBP
DOT/MXN
DOT/USD
DSH/AUD
DSH/BTC
DSH/CAD
DSH/EUR
DSH/GBP
DSH/MXN
ENJ/USD
EOS/AUD
EOS/BTC
EOS/CAD
EOS/EUR
EOS/GBP
EOS/MXN
EOS/USD
ETH/AUD
ETH/BTC
ETH/CAD
ETH/EUR
ETH/GBP
ETH/MXN
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
FIL/USD
FLM/USD
FTM/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
GRT/USD
HNT/USD
HOT/USD
HUM/USD
ICP/USD
ICX/USD
IOT/USD
KIN/USD
KNC/USD
KSM/AUD
KSM/BTC
KSM/CAD
KSM/EUR
KSM/GBP
KSM/MXN
KSM/USD
LEO/USD
LRC/USD
LTC/AUD
LTC/BTC
LTC/CAD
LTC/EUR
LTC/GBP
LTC/MXN
LTC/USD
MER/USD
MKR/AUD
MKR/BTC
MKR/CAD
MKR/EUR
MKR/GBP
MKR/MXN
MKR/USD
MTA/USD
MTL/USD
NEO/AUD
NEO/BTC
NEO/CAD
NEO/EUR
NEO/GBP
NEO/MXN
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OKB/USD
OMG/USD
ONT/USD
ORB/USD
OXY/USD
PAX/USD
RAY/USD
REN/USD
RSR/USD
SKL/USD
SNX/USD
SOL/AUD
SOL/BTC
SOL/CAD
SOL/EUR
SOL/GBP
SOL/MXN
SOL/USD
SRM/USD
SRN/USD
STX/USD
TRU/USD
TRX/AUD
TRX/BTC
TRX/CAD
TRX/EUR
TRX/GBP
TRX/MXN
TRX/USD
UNI/AUD
UNI/BTC
UNI/CAD
UNI/EUR
UNI/GBP
UNI/MXN
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
VET/AUD
VET/BTC
VET/CAD
VET/EUR
VET/GBP
VET/MXN
VET/USD
XEM/USD
XLM/AUD
XLM/BTC
XLM/CAD
XLM/EUR
XLM/GBP
XLM/MXN
XLM/USD
XMR/AUD
XMR/BTC
XMR/CAD
XMR/EUR
XMR/GBP
XMR/MXN
XMR/USD
XRP/AUD
XRP/BTC
XRP/CAD
XRP/EUR
XRP/GBP
XRP/MXN
XRP/USD
XTZ/USD
YFI/USD
ZEC/USD
ZIL/USD
ZRX/USD
Regulación
ASIC, 391441
Comisión de valores de las Bahamas , SIA-F220
FCA (Reino Unido), 921296
CySEC, 246/14
DFSA (Dubái), CP-0001513
FSA (Seychelles), SD100
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Alemán
Español
Francés
Indonesio
Italiano
Portugués
Tailandés
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:20
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
RawAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:20
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5