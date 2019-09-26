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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: TIOmarkets
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس TIOmarkets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ TIOmarkets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- الحسابات المنفصلة
- برنامج الشراكة
- تعليم مجاني
شركات
TIO Markets Ltd.
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
FasaPay
Litecoin
بتكوين
Dash
إيثريوم
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
AED
درهم إماراتي
AUD
دولار استرالي
CAD
دولار كندي
CZK
كورونا تشيكي
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
USD
دولار أمريكي
ZAR
راند جنوب أفريقيا
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 488900
هيئة الخدمات المالية (سانت فنسنت وجزر غرينادين), 24986
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
التشيكية
الألمانية
اليونانيية
الأسبانية
الهندية
المجرية
الأندونيسية
الإيطالية
الملايو
الهولندية
البولندية
البرتغالية
التايلاندية
التركية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
معاودة الاتصال
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
VIP Blackفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
CFD
1:200
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$20
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
CFD
1:100
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
RAWفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$250
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
CFD
1:200
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
Nanoفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$20
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
CFD
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5