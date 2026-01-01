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تُعد هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت والغرينادين (FSA SVG) من الجهات التنظيمية الشهيرة لتسجيل وسطاء الفوركس.

هناك نقطة مهمة ينبغي الانتباه إليها: يمكن لوسطاء الفوركس التسجيل لدى FSA SVG وتأسيس شركاتهم في سانت فنسنت والغرينادين، لكنهم لا يحصلون على ترخيص من FSA SVG. وهذا يختلف عن العديد من الجهات التنظيمية الأخرى التي تتولى أيضًا إصدار التراخيص. سنتناول هذه النقطة بمزيد من التفصيل لاحقًا.

إذا كنت ترغب في التحقق مما إذا كان وسيط الفوركس مسجلًا لدى FSA SVG، يمكنك النقر على "Entity Name Search" في القائمة العلوية بالموقع الرسمي لـ FSA SVG. أدخل اسم الشركة في مربع البحث، أو تصفح قائمة الكيانات المسجلة التي يتم تحديثها أسبوعيًا. ويمكنك الاطلاع بسرعة على حالة كل كيان مسجل لدى الهيئة الرقابية.

يستعرض هذا الدليل أهم ما ينبغي معرفته عن FSA SVG، بما في ذلك تاريخها ومسؤولياتها وصلاحياتها ومتطلباتها، إلى جانب جوانب أخرى مهمة.

هل تُعد FSA SVG جهة تنظيمية شرعية؟

نعم، تُعد FSA SVG الهيئة الرسمية المسؤولة عن الرقابة المالية في سانت فنسنت والغرينادين. وقد تأسست بموجب قانون هيئة الخدمات المالية رقم 33 لسنة 2011، وبدأت عملها رسميًا في 12 نوفمبر 2012.

قبل صدور قانون هيئة الخدمات المالية رقم 33 لسنة 2011، كانت مسؤوليات الرقابة المالية في سانت فنسنت والغرينادين موزعة بين الجهات التالية:

هيئة الخدمات المالية الدولية (IFSA)

إدارة التعاونيات التابعة لوزارة التعبئة الوطنية والتنمية الاجتماعية

إدارة الإشراف والتنظيم التابعة لوزارة المالية

أما الآن، فقد جُمعت مهام هذه الجهات تحت مظلة هيئة واحدة، مما يتيح تطبيق القواعد وممارسة الرقابة بكفاءة واتساق أكبر.

المسؤوليات

تذكر FSA SVG على موقعها الرسمي ما يلي:

أُنشئت FSA بهدف تنظيم القطاع المالي الدولي (الأوفشور) والقطاع المالي غير المصرفي، ويشمل الأخير الاتحادات الائتمانية وشركات التأمين وصناديق التقاعد وجمعيات البناء والجمعيات التعاونية ذات المنفعة المتبادلة وشركات تحويل الأموال.

وتضيف:

يحدد قانون FSA دور الهيئة ووظائفها وصلاحياتها، كما تندرج أهدافها التنظيمية ضمن المبادئ التوجيهية الأساسية المنصوص عليها في القانون. وتشمل هذه الأهداف، باختصار، حماية المستهلكين وضمان معاملتهم بعدالة، وتعزيز نزاهة السوق والاستقرار المالي، وتشجيع المنافسة العادلة. ويتمثل الدور الأساسي للهيئة في تطبيق أحكام قانون FSA وجميع التشريعات الأخرى ذات الصلة. أما وظيفتها الأساسية فتتمثل في الإشراف على عمليات الكيانات المالية لتعزيز امتثالها للتشريعات المنظمة لأنشطتها والقوانين الأخرى السارية، بما في ذلك قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) في البلاد. ولا يقتصر دور FSA على تعزيز الامتثال للقانون فحسب، بل تعمل أيضًا على تشجيع اتباع أفضل الممارسات الدولية.

من ينبغي عليه التسجيل؟

فيما يلي قائمة غير شاملة ببعض أنواع الكيانات المالية التي ينبغي لها التسجيل لدى FSA SVG.

شركات خدمات الأموال

الجمعيات التعاونية ذات المنفعة المتبادلة

الاتحادات الائتمانية

جمعيات البناء

شركات التأمين

صناديق التقاعد

شركات الأعمال المالية

الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLCs)

البنوك الدولية

شركات التأمين الدولية

صناديق الاستثمار المشتركة

مقدمو خدمات الأصول الافتراضية

الوسطاء

الوكلاء المسجلون

الصناديق الاستئمانية

توضيح الفرق بين التسجيل والترخيص

من المهم إدراك الفرق بين التسجيل والترخيص، إذ تقتصر FSA SVG على تسجيل وسطاء الفوركس فقط، ولا تمنحهم تراخيص لمزاولة هذا النشاط.

وتوضح FSA SVG ما يلي:

لا تتولى هيئة الخدمات المالية تنظيم أو ترخيص شركات الأعمال (BCs) أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLCs) التي تمارس تداول الفوركس أو أعمال الوساطة. ويقتصر نطاق إشرافها على التأكد من امتثال شركات الأعمال لالتزاماتها بموجب قانون شركات الأعمال (التعديل والتوحيد)، الفصل 149 من القوانين المنقحة لسانت فنسنت والغرينادين لعام 2009، وكذلك التأكد من امتثال الشركات ذات المسؤولية المحدودة لالتزاماتها بموجب قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الفصل 151 من القوانين المنقحة لسانت فنسنت والغرينادين لعام 2009. يجب على شركات الأعمال والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تمارس تداول الفوركس أو الوساطة فيه الحصول على التصريح أو الترخيص اللازم من الولاية القضائية التي يقيم فيها عملاؤها.

قد يبدو هذا الأمر مربكًا، إذ يمكنك البحث في قاعدة بيانات FSA SVG والعثور على كيانات تتضمن أسماؤها بوضوح كلمة "Forex". لكن هذه السجلات تتعلق بتسجيل الشركات، وليست تراخيص لمزاولة أعمال وساطة الفوركس.

يؤدي تسجيل الشركة إلى إنشاء كيان قانوني في سانت فنسنت والغرينادين، لكنه لا يمنحها تصريحًا بممارسة أنشطة محددة خاضعة للتنظيم. ويقتصر دور FSA على التأكد من امتثال شركات الأعمال هذه للالتزامات الأساسية المفروضة على الشركات بموجب قانون شركات الأعمال.

في عام 2023، نشرت FSA SVG مذكرة بعنوان "متطلبات شركات الأعمال (BCs) والشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLCs) التي تمارس أنشطة الفوركس". وفي هذه المذكرة، أعلنت FSA SVG أن الوسطاء يجب أن يخضعوا للتنظيم في الولايات القضائية التي يستقطبون منها عملاءهم.

وتنص الوثيقة على ما يلي:

1. يجب على الشركات الراغبة في ممارسة أنشطة FORHX [هكذا وردت في الأصل!] تقديم نسخة مصدقة من التراخيص/الموافقات المطلوبة من الولاية أو الولايات القضائية/السلطات التي ستُمارس فيها أنشطتها التجارية، وذلك عند تقديم طلب تأسيسها أو إنشائها في سانت فنسنت والغرينادين. وسيُرفض الطلب في حال عدم تقديم ما يثبت الحصول على هذه التراخيص أو الموافقات. 2. ستُمنح الشركات القائمة فترة انتقالية مدتها خمسة وأربعون (45) يومًا، تنتهي في 10 مارس 2023، يتعين عليها خلالها تزويد FSA بنسخة مصدقة من التراخيص المطلوبة من الولاية أو الولايات القضائية/السلطات التي تُمارس فيها أنشطتها التجارية. ولن تُفرض أي رسوم إيداع على تقديم هذه المستندات.

كما نشرت FSA SVG في عام 2023 قسم الأسئلة الشائعة، الذي يتناول مجموعة متنوعة من الأسئلة والسيناريوهات. فعلى سبيل المثال، إذا كان الوسيط مقره في ولاية قضائية لا تشترط الحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة التي يزاولها، فيمكن للكيان تقديم خطاب صادر عن الجهة التنظيمية في تلك الولاية القضائية إلى FSA SVG.

لماذا يختار الوسطاء FSA SVG؟

يفضل وسطاء الفوركس التسجيل لدى FSA SVG لما توفره من إجراءات سريعة وسهلة، ومتطلبات دخول منخفضة، فضلًا عن عدم اشتراط وجود مكتب محلي أو موظفين مقيمين. كما أن متطلبات تقديم التقارير محدودة، وتوفر الهيئة خيارات مرنة للتسجيل تتيح للشركات الوصول إلى العملاء على مستوى عالمي، وغالبًا ما يقترن ذلك بمزايا ضريبية.

ومن المزايا الأخرى التي تجذب شركات الفوركس إلى سانت فنسنت والغرينادين، بطبيعة الحال، نظامها الضريبي التفضيلي، الذي يتيح الاستفادة من ضريبة صفرية على أرباح الشركات إذا كانت إيرادات الشركة تأتي من خارج البلاد.

متطلبات التسجيل والامتثال

تتعامل FSA SVG مع وسطاء الفوركس من خلال تصنيفها تحت نوع الكيان: BC-Business Company. ويجب على الوسيط الراغب في التسجيل إتمام الإجراءات من خلال وكيل مسجل (Registered Agent) مرخص في سانت فنسنت والغرينادين. وفيما يلي المتطلبات الأخرى:

يجب على الشركة تزويد الوكيل المسجل بجميع معلومات العناية الواجبة بالعملاء المتعلقة بالمالك المستفيد النهائي والمساهم والمدير. ويمكن أن يكون لدى الشركة مساهم واحد ومدير واحد فقط.

يجب على الوسيط توضيح طبيعة النشاط الذي سيزاوله. ولا يجوز له ممارسة أي نشاط بخلاف الأنشطة المرخص له بمزاولتها. كما يجب على وسيط الفوركس تقديم ما يثبت حصوله على ترخيص في الولايات القضائية التي يعمل فيها.

يجوز للشركة "إصدار أسهم مسجلة فقط. ولا يُسمح بالأسهم لحاملها"، كما "يجب عليها الالتزام بمتطلبات الجوهر الاقتصادي، حيثما كان ذلك مطلوبًا". ويُسمح لها بامتلاك أراضٍ في سانت فنسنت والغرينادين إذا حصلت على ترخيص حيازة الأراضي للأجانب.

يجب على الشركات الحصول على رقم تعريف ضريبي (TIN) من إدارة

الإيرادات الداخلية.

تبلغ رسوم التسجيل 125 دولارًا عند تقدم الوسيط بطلب لتسجيله كشركة أعمال لدى FSA SVG. كما يتعين عليه دفع رسوم سنوية قدرها 100 دولار. وإذا احتاج إلى تقديم أي أنواع إضافية من الطلبات، فتبلغ رسوم كل طلب منها 50 دولارًا.

لا تذكر صفحة المتطلبات أي شروط تتعلق برأس المال، لذا فهذه نقطة ستحتاج إلى التواصل مع الجهة التنظيمية للاستفسار عنها. ويبدو من المرجح عدم وجود مثل هذا الشرط، لأن الأمر يتعلق بالتسجيل فقط وليس بالحصول على ترخيص.

يمكن تنزيل جميع النماذج التي يحتاج إليها الوسيط للتسجيل لدى FSA SVG من موقع الهيئة.

يمكن تأسيس شركات الأعمال في سانت فنسنت والغرينادين خلال 24 ساعة من استكمال إجراءات التقديم.

الصلاحيات المتاحة لـ FSA SVG

إذا خالف كيان مالي قوانين سانت فنسنت والغرينادين، فقد تتخذ FSA SVG بحقه أحد إجراءات الإنفاذ التالية:

إصدار تحذير للجمهور بشأن مخالفات الوسيط، وتقديم توصيات.

فرض غرامات على الوسيط أو توقيع جزاءات مالية عليه.

تعليق ترخيص الوسيط مؤقتًا أو سحبه نهائيًا، إذا كان الترخيص صادرًا عن FSA SVG.

إذا لم يكن الوسيط خاضعًا لتنظيم FSA SVG، لكنه يدّعي خلاف ذلك، فلن يكون هناك ترخيص يمكن سحبه، ولذلك ستصدر الهيئة تحذيرًا عامًا بشأنه.

تذكّر أن FSA SVG تتولى تسجيل وسطاء الفوركس، لكنها لا تمنحهم تراخيص. ومع ذلك، يتسع نطاق إجراءات الإنفاذ المحتملة إذا كانت الشركة مسجلة لديها على الأقل.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن FSA SVG لا تفرض فصل أموال العملاء عن أموال الشركة، أي إنها لا تشترط الاحتفاظ بها في حسابات منفصلة. كما أنها لا توفر نظام تعويض يغطي خسائر المستثمرين الناجمة عن الاحتيال أو انهيار الشركة.

وفيما يلي مثالان على تحذيرات سبق أن أصدرتها FSA SVG بشأن وسطاء فوركس.

إشعار تحذيري — FX Portugal LLC

يُحذر هذا الإشعار الجمهور من شركة تحمل اسم FX Portugal LLC، ادعت أنها خاضعة لتنظيم FSA SVG، بينما هي في الواقع غير خاضعة لرقابة الهيئة.

كما تذكّر FSA SVG الجمهور في هذا الإشعار بأنها لا تمنح تراخيص لوسطاء الفوركس.

إشعار تحذيري — International Exchange LLC

هذا إشعار تحذيري مشابه يوضح أن شركة International Exchange LLC لم تُؤسس في سانت فنسنت والغرينادين، كما أنها ليست خاضعة لتنظيم الهيئة. ويكرر الإشعار أيضًا أن الجهة التنظيمية لا تمنح تراخيص لوسطاء الفوركس، ويوصي المتداولين بتجنب التعامل مع هذه الشركة الاحتيالية.

الإبلاغ إلى FSA SVG

إذا كنت تعتقد أن وسيط فوركس يخالف قواعد FSA SVG، فيمكنك الإبلاغ عنه. تذكّر أن ذلك لن يؤدي إلى سحب الترخيص، لأن الهيئة لا تمنح تراخيص لوسطاء الفوركس، لكنه قد يؤدي على الأقل إلى إصدار تحذير بشأن الوسيط المعني. وإذا كانت الشركة مسجلة بالفعل لدى FSA SVG، فقد تفقد وضعها ككيان مسجل.

للإبلاغ عن وسيط، يمكنك النقر على رابط File Complaint في القائمة العلوية لموقع FSA SVG. وسينقلك ذلك إلى نموذج اتصال، حيث ستحتاج إلى تقديم بياناتك الأساسية ثم الإجابة عن مجموعة من الأسئلة. وسيُطلب منك، على سبيل المثال، توضيح ما إذا كنت قد قدمت شكوى من قبل، وأسماء المسؤولين الذين تعاملت معهم في الشركة، وغير ذلك من التفاصيل.

بعد الإجابة عن الأسئلة، ستتاح لك فرصة إدخال تفاصيل شكواك. حاول أن تكون واضحًا ومفصلًا قدر الإمكان حتى تتوفر لدى FSA SVG المعلومات اللازمة للمضي قدمًا في التحقيق، إذا قررت متابعة الأمر.

أما إذا كانت لديك مجرد أسئلة أو تعليقات، فتتوفر أيضًا صفحة للتواصل تتضمن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وموقع المكتب. كما تحتوي على نموذج إلكتروني يمكنك تعبئته.

الخلاصة

تُعد هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت والغرينادين (FSA SVG) جهة تنظيمية رسمية تتمتع بصلاحيات تتيح لها ممارسة قدر من الرقابة الفعلية على وسطاء الفوركس والكيانات المالية الأخرى. وإذا كان الوسيط مسجلًا لدى FSA SVG، فهذا يعني أنه ملزم بالامتثال لقواعد الهيئة للحفاظ على وضعه ككيان مسجل. ومع ذلك، قد تجد أن إطارها الرقابي فيما يتعلق بوسطاء الفوركس أضعف بكثير مقارنةً بـ الجهات التنظيمية الأخرى في سوق الفوركس.