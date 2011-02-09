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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Royal
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Royal. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Royal، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- MAM
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
Royal Financial Trading (Cy) Ltd
الدول المحظورة
أفغانستان
أوغندا
البوسنة والهرسك
الجمهورية العربية السورية
السودان
العراق
الولايات المتحدة
اليابان
اليمن
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية
غويانا
كندا
كوبا
ميانمار
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
الشيكات
Neteller
FasaPay
Dragonpay
منصات تجريبية
MetaTrader 4 (محدود بـ 30 أيام)
MetaTrader 5 (محدود بـ 30 أيام)
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
CAD
دولار كندي
CHF
فرنك سويسري
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
HKD
دولار هونج كونج
NZD
دولار نيوزيلندى
PLN
بولندي زلوتي
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
XRP/USD
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 420268
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 312/16
لجنة الخدمات المالية بفانواتو, 700284
هيئة الخدمات المالية (سانت فنسنت وجزر غرينادين), 149LLC2019
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الأندونيسية
البولندية
البرتغالية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الفرنسية
التركية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المكتب
تيليجرام
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Classicفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
Indexes
1:30
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
Indexes
1:30
VIPفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$5,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
Indexes
1:30