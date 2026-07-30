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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Hankotrade
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Hankotrade. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Hankotrade، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- الحسابات المدارة
- MAM
شركات
Hankotrade LLC
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
Litecoin
بتكوين
Dash
إيثريوم
Bitcoin Cash
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
Tron
USD Coin (USDC)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
ActTrader
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
CAD
دولار كندي
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/ZAR
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
Teams
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
STPفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
ECN Plusفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5