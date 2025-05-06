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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Capital Street FX
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Capital Street FX. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Capital Street FX، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
AUTOCHARTIST
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روسيا البيضاء
زيمبابوي
فنزويلا
كوبا
لبنان
ليبيا
مالي
ميانمار
نيكاراغوا
هونغ كونغ
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Perfect Money
OKPAY
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
Litecoin
بتكوين
إيثريوم
Bitcoin Cash
AdvCash
إيثريوم كلاسيك
Ripple
Tether (USDT)
Bitcoin SV
Dogecoin
Tron
Apple Pay
Google Pay
Ezeepay
USD Coin (USDC)
Binance Coin (BNB)
سولانا
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GBP/AUD
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LTC/USD
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
PLN/JPY
SEK/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNY
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/RMB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), C112010690
هيئة الخدمات المالية (سانت فنسنت وجزر غرينادين), 22064-IBC-2014
الموقع متاح بـ
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النرويجية
البولندية
البرتغالية
الروسية
السويدية
التاميلية
تيجولو
التركية
الأردية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
البلغارية
البنغالية
التشيكية
الدانماركية
الألمانية
اليونانيية
الأسبانية
الإستونية
الفنلندية
الفرنسية
الإيرلندية
الأسكتلندية / الغاليه
الغوجاراتية
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المجرية
الأندونيسية
الإيطالية
العبرية
اليابانية
الكورية
الليتوانية
اللاتفية
المهاراتية
الهولندية
النرويجية
البنجابية
البولندية
البرتغالية
الرومانية
الروسية
السلوفاكية
السلوفينية
الصربية
السويدية
التاميلية
تيجولو
التركية
الأوكرانية
الأردية
الفيتنامية
الصينية
اللغة الفلبينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
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معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المنتدى
Teams
تيليجرام
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
EST
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Basicفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:10000
تَأثِير
Forex
1:10000
Gold & silver
1:2500
CFD
1:2500
Oil
1:2500
Stocks
1:2500
Futures
1:2500
Indexes
1:2500
Agriculture
1:2500
Soft commodities
1:2500
Metals
1:2500
Energies
1:2500
Bonds
1:2500
ETF
1:2500
Spread betting
1:2500
Cryptocurrencies
1:10
Professionalفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:10000
تَأثِير
Forex
1:10000
Gold & silver
1:3500
CFD
1:3500
Oil
1:3500
Stocks
1:3500
Futures
1:3500
Indexes
1:3500
Agriculture
1:3500
Soft commodities
1:3500
Metals
1:3500
Energies
1:3500
Bonds
1:3500
ETF
1:3500
Spread betting
1:3500
Cryptocurrencies
1:10
Classicفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:10000
تَأثِير
Forex
1:10000
Gold & silver
1:3000
CFD
1:3000
Oil
1:3000
Stocks
1:3000
Futures
1:3000
Indexes
1:3000
Agriculture
1:3000
Soft commodities
1:3000
Metals
1:3000
Energies
1:3000
Bonds
1:3000
ETF
1:3000
Spread betting
1:3000
Cryptocurrencies
1:10
VIPفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:10000
تَأثِير
Forex
1:10000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Futures
1:100
Indexes
1:100
Agriculture
1:100
Soft commodities
1:100
Metals
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
ETF
1:100
Spread betting
1:100
Cryptocurrencies
1:10