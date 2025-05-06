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Position Sizer

Position Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
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الملف التعريفي للوسيط: Capital Street FX

هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Capital Street FX. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Capital Street FX، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.

Capital Street FX (capitalstreetfx.com)
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
AUTOCHARTIST
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  • الحسابات المدارة
  • MAM
  • تعليم مجاني
  • التداول عبر الهاتف
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شركات
Capital Street Intermarkets Limited
Capital Street Bancclear Corporation
تأسست في: 2002
على الأنترنت منذ: 2012
تصنيف الوسيط
Capital Street FX
9.8 / 10
97 تقييمات مؤهلة
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خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), C112010690
هيئة الخدمات المالية (سانت فنسنت وجزر غرينادين), 22064-IBC-2014
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