مؤشر الميتاتريدر Var Mov Avg — برغم أنه يعتمد على المتوسط المتحرك، إلا أنه لا يستخدم أي من مؤشرات المتوسط المتحرك القياسية في MT4/MT5. يستعين المؤشر بدلاً من ذلك بمعادلته الخاصة لحساب المتوسط المتحرك باستخدام فلتر مركب لتصفية التحركات العشوائية بهدف توليد إشارات أكثر دقة. يعرض المؤشر خطًا منقطًا في نافذة الرسم البياني الرئيسية فوق منحنى السعر بالضبط. تشير الألوان المتغيرة للنقاط إلى تغير في الاتجاه.يتميز Var Mov Avg بقدرته على عرض نتائج الحسابات التي تم إجراؤها باستخدام بيانات إطار زمني أكبر على الأطر الزمنية الأصغر (مؤشر متعدد الأطر الزمنية). هذا المؤشر متاح لمنصات MT4 وMT5 وcTrader.

معلمات الإدخال

periodAMA (افتراضي = 50) — الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك المخصص الرئيسي. على عكس المتوسطات المتحركة الأخرى، كلما ارتفع هذا الرقم كلما كان تمهيد الخط أقل سلاسة.

(افتراضي = 50) — الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك المخصص الرئيسي. على عكس المتوسطات المتحركة الأخرى، كلما ارتفع هذا الرقم كلما كان تمهيد الخط أقل سلاسة. nfast (افتراضي = 15) — المعامل الأول لفلترة التحركات العشوائية. كلما ارتفعت القيمة كلما أصبح المؤشر أقل حساسية للقفزات المفاجئة في السعر.

(افتراضي = 15) — المعامل الأول لفلترة التحركات العشوائية. كلما ارتفعت القيمة كلما أصبح المؤشر أقل حساسية للقفزات المفاجئة في السعر. nslow (افتراضي = 10) — المعامل الثاني لفلترة التحركات العشوائية. كلما زادت هذه القيمة كلما أصبح المؤشر أقل حساسية للقفزات الحادة.

(افتراضي = 10) — المعامل الثاني لفلترة التحركات العشوائية. كلما زادت هذه القيمة كلما أصبح المؤشر أقل حساسية للقفزات الحادة. G (افتراضي = 1.0) — قوة الجزء المفلتر في المتوسط المتحرك. طريقة أخرى لجعل خط المتوسط المتحرك أكثر سلاسة.

(افتراضي = 1.0) — قوة الجزء المفلتر في المتوسط المتحرك. طريقة أخرى لجعل خط المتوسط المتحرك أكثر سلاسة. dK (افتراضي = 0.1) — تهيئة حساسية الإشارة – كلما ارتفعت القيمة كلما قل عدد الإشارات.

(افتراضي = 0.1) — تهيئة حساسية الإشارة – كلما ارتفعت القيمة كلما قل عدد الإشارات. EnableNativeAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم استخدام تنبيه النافذة المنبثقة في الميتاتريدر عند ظهور إشارة شراء.غير موجود في cTrader.

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم استخدام تنبيه النافذة المنبثقة في الميتاتريدر عند ظهور إشارة شراء.غير موجود في cTrader. EnableEmailAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عند ظهور إشارة شراء. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني .

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عند ظهور إشارة شراء. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . EnablePushAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عند ظهور إشارة شراء. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإشعارات .غير موجود في cTrader.

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عند ظهور إشارة شراء. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر .غير موجود في cTrader. TriggerCandle (افتراضي = Previous) — الشمعة التي ستستخدم لإصدار التنبيهات: Previous — أحدث شمعة مغلقة أو Current — الشمعة الحالية التي لم تكتمل بعد.

(افتراضي = Previous) — الشمعة التي ستستخدم لإصدار التنبيهات: — أحدث شمعة مغلقة أو — الشمعة الحالية التي لم تكتمل بعد. UpperTimeframe (افتراضي = PERIOD_CURRENT) —إذا تم تعيينه على إطار زمني أعلى من الإطار الحالي، فسوف يؤدي ذلك إلى قيام المؤشر بإجراء الحسابات على أساس بيانات هذا الإطار الزمني.

مثال واستراتيجية

عندما تكون النقاط حمراء، يكون السعر في حالة اتجاه هابط. وعندما تصبح النقاط خضراء، يعتبر السعر في اتجاه صاعد. يمكنك الشراء عندما تتغير النقاط من الأحمر إلى الأخضر، والبيع عندما تتغير من الأخضر إلى الأحمر. استخدم نقاط معتدلة لإيقاف الخسارة لحمايتك من الإشارات الخاطئة.

المناقشة

تحذير! يمكنك قراءة كيفية تثبيت هذا المؤشر في دليل تثبيت مؤشرات MetaTrader أو دليل تثبيت مؤشرات cTrader.

هل لديك أي أسئلة أو اقتراحات بخصوص هذا المؤشر؟ يمكنك دائمًا مناقشة Var Mov Avg مع المتداولين الآخرين ومبرمجي MQL في منتديات المؤشرات.

سجل التغييرات

1.02 - 2022-10-07

إضافة خاصية الأطر الزمنية المتعددة مع معامل الإدخال UpperTimeframe .

. إضافة إصدار من Var Mov Avg لمنصة cTrader.

إصلاح بعض المشكلات المتعلقة بالتنبيهات.

1.01 - 2022-04-07