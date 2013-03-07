TradeBreakOut هو مؤشر لمنصتي MetaTrader و cTrader يُظهر المسافة بين السعر الحالي (الإغلاق أو القمم/القيعان) وبين اختراق مستويات الدعم أو المقاومة الأخيرة، والتي تُحسب كحدود دنيا وعليا محلية. يدعم العمل عبر الأطر الزمنية المتعددة (MTF) ويمكنه إصدار تنبيهات عند حدوث اختراق للسعر. المؤشر متاح لمنصات MT4 و MT5 و cTrader.

معلمات الإدخال

Timeframe: الإطار الزمني لحساب خطوط الاختراق. إذا تم تحديد إطار زمني أقل من الإطار الحالي، سيستخدم المؤشر إطار الرسم البياني الحالي بدلًا منه.

الإطار الزمني لحساب خطوط الاختراق. إذا تم تحديد إطار زمني أقل من الإطار الحالي، سيستخدم المؤشر إطار الرسم البياني الحالي بدلًا منه. Period (افتراضي = 50) — الفترة الزمنية للمؤشر. كلما زادت القيمة، كلما قل عدد الاختراقات المشار إليها، ولكن بالتوازي مع زيادة ملحوظة في جودة الإشارة.

(افتراضي = 50) — الفترة الزمنية للمؤشر. كلما زادت القيمة، كلما قل عدد الاختراقات المشار إليها، ولكن بالتوازي مع زيادة ملحوظة في جودة الإشارة. PriceType (افتراضي = High/Low) — نوع السعر الذي سوف يستخدم في الحسابات. من الناحية النظرية، يعتبر سعر الإغلاق هو الأفضل للأطر الزمنية اليومي/الأسبوعي، بينما ستكون أسعار القمة/القاع أفضل للأطر الزمنية الصغيرة.

(افتراضي = High/Low) — نوع السعر الذي سوف يستخدم في الحسابات. من الناحية النظرية، يعتبر سعر الإغلاق هو الأفضل للأطر الزمنية اليومي/الأسبوعي، بينما ستكون أسعار القمة/القاع أفضل للأطر الزمنية الصغيرة. EnableNativeAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم استخدام تنبيه النوافذ المنبثقة الأصلية للميتاتريدر عندما يكسر المؤشر خط الصفر.

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم استخدام تنبيه النوافذ المنبثقة الأصلية للميتاتريدر عندما يكسر المؤشر خط الصفر. EnableEmailAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عندما يكسر المؤشر خط الصفر. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني .

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عندما يكسر المؤشر خط الصفر. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . EnablePushAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال إشعار فوري عندما يكسر المؤشر خط الصفر. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإشعارات .

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال إشعار فوري عندما يكسر المؤشر خط الصفر. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . EnableSoundAlerts (القيمة الافتراضية = false) — إذا كان true ، سيتم تشغيل ملف الصوت المحدد عند كسر المؤشر لمستوى الصفر.

(القيمة الافتراضية = false) — إذا كان ، سيتم تشغيل ملف الصوت المحدد عند كسر المؤشر لمستوى الصفر. TriggerCandle (افتراضي = Previous) — الشمعة التي ستستخدم لإصدار التنبيهات: Previous — أحدث شمعة مغلقة أو Current — الشمعة الحالية التي لم تكتمل بعد.عند تعيين Price إلى High/Low ، فإن هذا الإعداد لا يهم، إذ يمكن توليد الإشارة في أي وقت تخترق فيه القمة أو القاع خط الدعم/المقاومة.

(افتراضي = Previous) — الشمعة التي ستستخدم لإصدار التنبيهات: — أحدث شمعة مغلقة أو — الشمعة الحالية التي لم تكتمل بعد.عند تعيين إلى ، فإن هذا الإعداد لا يهم، إذ يمكن توليد الإشارة في أي وقت تخترق فيه القمة أو القاع خط الدعم/المقاومة. Draw Signal Arrows: إذا كان true، سيرسم المؤشر أسهُمًا على الرسم البياني عند وجود إشارة صعود أو هبوط.

مثال واستراتيجية

يعرض الرسم البياني أعلاه مؤشر الميتاتريدر وفق إعداداته الافتراضية. عندما يصل الخط الأزرق إلى مستوى الصفر من أسفل، فإن هذا يعني اختراق صعودي للقمة الحالية. وعندما يصل الخط الأحمر إلى مستوى الصفر من أعلى، فإن هذا يعني اختراقًا هبوطيًا للقاع الحالي. كلما زادت المسافة الفاصلة بين هذا الخط ومستوى الصفر، كلما قلت احتمالات حدوث الاختراق.

يمكن رؤية مثال على العرض متعدد الأطر الزمنية (MTF) في لقطة شاشة cTrader أدناه:

المناقشة

تحذير! يمكنك قراءة كيفية تثبيت هذا المؤشر في دليل تثبيت مؤشرات MetaTrader أو دليل تثبيت مؤشرات cTrader.

هل لديك أي أسئلة أو اقتراحات بخصوص هذا المؤشر؟ يمكنك دائمًا مناقشة TradeBreakOut مع المتداولين الآخرين ومبرمجي MQL في منتديات المؤشرات.

سجل التغييرات

1.02 - 2025-08-19

إضافة دعم للعمل عبر الأطر الزمنية المتعددة (MTF).

إضافة خيار لرسم الأسهم عند إشارات المؤشر.

إضافة نسخة cTrader من هذا المؤشر.

إضافة خيار للتنبيه بالصوت فقط.

إصلاح طريقة عمل التنبيهات. عندما تكون قيمة Price = High/Low، يتم تجاهل معامل Trigger Candle ويمكن توليد تنبيهات شراء وبيع لنفس الشمعة.

1.01 - 2022-03-26

إضافة تنبيهات.

1.00 - 2013-03-07