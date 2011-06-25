مؤشر Total Power (مؤشر الميتاتريدر) — يعتمد المؤشر على اثنين من المؤشرات القياسية – Bear Power وBull Power. يحسب المؤشر عدد الشموع الصاعدة والهابطة التي ظهرت خلال فترة مراجعة معينة، ثم يحسب المؤشر التناسبي للشموع الصاعدة والهابطة والإجمالي (على أساس الفرق المطلق بين الصاعدة والهابطة) للبار الحالي. بهذه الطريقة، نحصل على خطوط متصلة للمتوسط النسبي لقوة المشترين والبائعين خلال فترة معينة، وهو ما يجنبنا العيب الرئيسي في مؤشرات Bear/Bull Power الأخرى – وهو عدم وجود طريقة لتحليل الوضع على المدى الطويل. تم إنشاء نسخة الميتاتريدر4 من مؤشر Total Power بواسطة دانيال فرنانديز من Asirikuy.comفي عام 2011. يتوفر الآن إصدار لمنصة MT5.

معلمات الإدخال

Lookback Period (افتراضي = 45) — الفترة الزمنية الرئيسية للمؤشر، والتي تحدد عدد الشموع التي سيتم مراجعتها لحساب تفوق الشموع الصاعدة/الهابطة.

(افتراضي = 45) — الفترة الزمنية الرئيسية للمؤشر، والتي تحدد عدد الشموع التي سيتم مراجعتها لحساب تفوق الشموع الصاعدة/الهابطة. Power Period (افتراضي = 10) — الفترة الزمنية لمؤشرات Bear Power وBull Power الأصلية.

(افتراضي = 10) — الفترة الزمنية لمؤشرات Bear Power وBull Power الأصلية. AlertOn100Power (افتراضي = false) — إذا true ، سيصدر تنبيه عندما يصل Bear Power أو Bull Power إلى المستوى 100. تعتبر تلك إشارة قوية على الوصول إلى مناطق ذروة الشراء/ذروة البيع، والتي تسبق عادةً حدوث انعكاس في الاتجاه.

(افتراضي = false) — إذا ، سيصدر تنبيه عندما يصل Bear Power أو Bull Power إلى المستوى 100. تعتبر تلك إشارة قوية على الوصول إلى مناطق ذروة الشراء/ذروة البيع، والتي تسبق عادةً حدوث انعكاس في الاتجاه. AlertOnCrossover (افتراضي = false) — إذا true ، سيصدر تنبيه عندما تتقاطع خطوط Bear Power وBull Power مع بعضها البعض.

(افتراضي = false) — إذا ، سيصدر تنبيه عندما تتقاطع خطوط Bear Power وBull Power مع بعضها البعض. EnableNativeAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم استخدام تنبيه في شكل نافذة منبثقة للميتاتريدر عند تحقق أي من الشرطين المذكورين.

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم استخدام تنبيه في شكل نافذة منبثقة للميتاتريدر عند تحقق أي من الشرطين المذكورين. EnableEmailAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني في حالة تحقق أحد شروط التنبيه. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني .

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني في حالة تحقق أحد شروط التنبيه. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . EnablePushAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني في حالة تحقق أحد شروط التنبيه. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإشعارات .

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني في حالة تحقق أحد شروط التنبيه. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . TriggerCandle (افتراضي = Previous) — الشمعة التي ستستخدم لإصدار التنبيهات: Previous — أحدث شمعة مغلقة أوCurrent — الشمعة الحالية التي لم تكتمل بعد.

مثال واستراتيجية

يعمل مؤشر Total Power بطريقة مشابهة لمؤشرات التذبذب الأخرى:

احدى طرق الدخول الأكثر موثوقية، وإن كانت نادرة الظهور، هو الانتظار حتى يصل خط Bull أو Bear إلى المستوى 100 حيث يمكن عندها الدخول في صفقة معاكسة.

يمكنك استخدام تقاطع خطوط Bear و Bullأيضًا في دخول الصفقات. إذا ظهر خط Bull في الأعلى – افتح صفقة شراء، وإذا كان خط Bear الآن في الأعلى – افتح صفقة بيع.

يمكن استخدام تقاطع خطوطBull أو Bearمع خط Total لخروج متحفظ من صفقة مفتوحة.

المناقشة

هل لديك أي أسئلة أو اقتراحات بخصوص هذا المؤشر؟ يمكنك دائمًا مناقشة Total Power Indicator مع المتداولين الآخرين ومبرمجي MQL في منتديات المؤشرات.

سجل التغييرات

1.01 - 2022-03-24

إضافة تنبيهات عبر النوافذ المنبثقة، البريد الإلكتروني، وإشعارات الجوال.

إعادة تشكيل كود المصدر.

1.00 - 2011-06-25