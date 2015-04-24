حاسبة المخاطر (إحدى مؤشرات MetaTrader) — تحسب المخاطر في صورة الحد الأقصى للخسارة التي تشكلها مراكز التداول المفتوحة حاليًا والأوامر المعلقة النشطة. تظهر نتائج المؤشر في صورة نقدية وفي صورة نسبة مئوية للمخاطر لكل زوج من أزواج العملات، وأيضًا تظهر في صورة مخاطر نقدية إجمالية في نافذة الرسم البياني المنفصلة. يمكنك تنظيم عمل حاسبة المخاطر عن طريق تشغيل وتعطيل عمليات حساب فوائد التبييت والفروق السعرية والعمولات.بالإضافة لذلك، يمكن حساب الحد الأقصى للعائد المحتمل. كذلك يمكنك تنقيح معلمات العرض المرئي.وعلاوةً على ذلك، يمكنك اختيار حساب المخاطرة/العائد بشكل منفصل للمراكز المفتوحة وللأوامر المعلقة. المؤشر متوافر لمنصتي MT4 وMT5.

إن هذا المؤشر يختلف عن عملية احتساب المخاطر البسيطة التي تقوم بها "حاسبة حجم المركز"؛ فهذا المؤشر يحسب قيم المخاطر المناسبة حتى في أعقد المواقف التي تنطوي على صفقات تحوُّط وأوامر معلقة لها مستويات متقاطعة ومتشابكة من إيقاف الخسارة وجني الربح، بل وحتى تلك المواقف التي تنطوي على أوامر الإيقاف-الحد الخاصة التي تُنشأ في منصة MT5. يقوم النموذج الحسابي بإجراء عملية بحث عن أقصى خسارة محتملة باستخدام بعض الأساليب الكاشفة لتسريع هذه العملية؛ ومن ثم، يحصل المتداولون على نتائج أسرع للعمليات الحسابية التي تجري على عدد معقول من الأوامر (حتى نحو 20 أمرًا)، لكن سرعة التنفيذ تصبح غير مرضية مع زيادة عدد صفقات التداول. رغم ذلك تظل حاسبة المخاطر أداة مفيدة في تقييم مقدار التعرض لسيناريو الحالة الأسوأ عند التعامل مع محفظة معقدة من أوامر التداول.

يمكن لآلة حساب المخاطر (Risk Calculator) أيضًا حساب وعرض سعر التصفية (Stop-out) للصفقات على الرمز الحالي. يأخذ الحساب في الاعتبار الهامش المستخدم في صفقات الرموز الأخرى وأرباحها/خسائرها الحالية، لكنه لا يأخذ في الحسبان أي تغييرات مستقبلية في أسعار الرموز الأخرى.

معلمات الإدخال

المعلمات الرئيسية

CalculateSpreads (افتراضي = true) — — إذا كانت القيمة true، فإن الخسارة المحتملة الناجمة عن الفروق السعرية تصبح جزءًا من القيمة القصوى للخسارة المحتملة.

(افتراضي = true) — — إذا كانت القيمة true، فإن الخسارة المحتملة الناجمة عن الفروق السعرية تصبح جزءًا من القيمة القصوى للخسارة المحتملة. CalculateSwaps (افتراضي = false) — إذا كانت القيمة true، فإن فوائد التبييت المستحقة تصبح جزءًا من القيمة القصوى للخسارة المحتملة.

(افتراضي = false) — إذا كانت القيمة true، فإن فوائد التبييت المستحقة تصبح جزءًا من القيمة القصوى للخسارة المحتملة. CommissionPerLot (افتراضي = 0) — العمولة (بنفس عملة الحساب) التي يتقاضاها الوسيط عن كل لوت. ادخل القيمة التي تُفرض على الجانب الواحد من صفقة التداول وليس على الصفقة المتكاملة.

(افتراضي = 0) — العمولة (بنفس عملة الحساب) التي يتقاضاها الوسيط عن كل لوت. ادخل القيمة التي تُفرض على الجانب الواحد من صفقة التداول وليس على الصفقة المتكاملة. UseEquityInsteadOfBalance (افتراضي = false) — إذا كانت القيمة true، يتم استخدام الأموال المملوكة الموجودة في الحساب بدلاً من الرصيد في العمليات الحسابية.

(افتراضي = false) — إذا كانت القيمة true، يتم استخدام الأموال المملوكة الموجودة في الحساب بدلاً من الرصيد في العمليات الحسابية. SeparatePendingOpenCalculation (افتراضي = false) — إذا true، سيتم حساب المخاطرة والعائد بشكل منفصل للصفقات المفتوحة وللأوامر المعلقة.

معلمات الخطوط

cpFontColor (افتراضي = clrAzure ) — لون خط أسماء أزواج العملات.

(افتراضي = ) — لون خط أسماء أزواج العملات. mnFontColor (افتراضي = clrPaleGoldenrod ) — لون خط المخاطر في صورة نقدية.

(افتراضي = ) — لون خط المخاطر في صورة نقدية. pcFontColor (افتراضي = clrLimeGreen ) — لون خط المخاطر في صورة نسبة مئوية.

(افتراضي = ) — لون خط المخاطر في صورة نسبة مئوية. hdFontColor (افتراضي = clrBlue ) — لون الخط للرؤوس.

(افتراضي = ) — لون الخط للرؤوس. FontFace (افتراضي = "Courier") — اسم خط النص المعروض.

(افتراضي = "Courier") — اسم خط النص المعروض. FontSize (افتراضي = 8) — حجم خط النص المعروض.

معلمات المسافات

scaleY (افتراضي = 15) — عدد النقاط في كل سطر من المخرجات.

(افتراضي = 15) — عدد النقاط في كل سطر من المخرجات. offsetX (افتراضي = 20) — نقاط المعادلة الأفقية للمخرجات..

(افتراضي = 20) — نقاط المعادلة الأفقية للمخرجات.. offsetY (افتراضي = 20) — نقاط المعادلة الرأسية للمخرجات.

العائد

CalculateReward (افتراضي = false) — إذا كان true، سيتم حساب وعرض الحد الأقصى للعائد المحتمل.

(افتراضي = false) — إذا كان true، سيتم حساب وعرض الحد الأقصى للعائد المحتمل. ShowRiskRewardRatio (افتراضي = false) — إذا true، سيتم حساب نسبة المخاطرة إلى العائد وعرضها. يعمل فقط هذا المعامل عند تعيين CalculateReward إلى true.

مستوى التصفية

CalculateStopOutLevel (افتراضي = false) — إذا كانت true، ستقوم Risk Calculator أيضًا بحساب وعرض خط التصفية للأداة المالية الحالية.

(افتراضي = false) — إذا كانت true، ستقوم Risk Calculator أيضًا بحساب وعرض خط التصفية للأداة المالية الحالية. StopOutLineColor (افتراضي = clrDarkGray ) — لون خط التصفية.

(افتراضي = ) — لون خط التصفية. StopOutLineWidth (افتراضي = 1) — عرض خط التصفية.

(افتراضي = 1) — عرض خط التصفية. StopOutLineWidth (افتراضي = STYLE_DASH) — نمط خط التصفية.

لقطات من الشاشة

مثال على أوامر متعددة معلقة ومركز تداول واحد (مخاطر محدودة للخسارة)

مثال على مركز شراء غير محمي (مخاطر شبه لا نهائية للخسارة)

مثال على مركز بيع غير محمي (مخاطر شبه لا نهائية للخسارة)

أمثلة على حساب العائد

مثال على حساب منفصل للصفقات والأوامر المعلقة

مثال على حساب نسبة المخاطرة إلى العائد

مشاكل معروفة

رغم أنه قد تم إعداد نص برنامج حاسبة المخاطر واختبارها بحيث تكون قادرة على العمل في ظل سيناريوهات متعددة، إلا أنها تخضع لبعض القيود والمحاذير مع وجود احتمالية لوجود أخطاء، وإليكم قائمة بالمشاكل المعروفة لهذا المؤشر:

• عندما تكون عملة الحساب مختلفة عن عملة التسعير في زوج العملات الذي أُنشئ الأمر من أجله، فإن نتيجة المخاطر المحسوبة ربما لا تكون دقيقة بسبب التقلبات التي لا يمكن التنبؤ بها في سعر التحويل. وعلى سبيل المثال، إذا كان الين الياباني هو عملة الحساب، وكنتَ تتداول زوج EUR/USD، فإن المخاطر الفعلية سوف تعتمد أيضًا على السعر المستقبلي لزوج USD/JPY، وهو ما لن تتنبأ به حاسبة المخاطر.

• إذا أنشأ المتداول أوامر معلقة كثيرة لكلٍ منها مستويات لإيقاف الخسارة وجني الربح، فإن المؤشر ربما يصبح بطيء جدًا عند إجراء العمليات الحسابية أو ربما يتوقف تمامًا عن العمل.

• إذا كان الوسيط يقدم فوارق سعرية متغيرة، فإن العمليات الحسابية ربما لا تكون دقيقة بعض الشيء حيث إن المؤشر يفترض ثبات الفوارق السعرية لكل أداة.

• المؤشر لا يأخذ في الاعتبار انزلاق سعر تنفيذ الأوامر المعلقة.

• المؤشر يتجاهل عدم وجود هامش كافٍ لتنفيذ الأمر؛ وهذا يعني أنك لو أنشأت أمرًا معلقًا يستلزم تنفيذه وجود قدر من الهامش الحر أكبر من المتاح في حسابك، فإن حاسبة المخاطر سوف تظل تعتبر تنفيذ هذا الأمر ممكنًا.

• المؤشر لا يأخذ في الاعتبار العلاقة المتبادلة بين أزواج العملات المختلفة؛ ومن ثم، تُحتَسَب قيمة المخاطر لكل أداة تداول بمعزل عن الأدوات الأخرى. وعلى سبيل المثال، إذا اشتريت EUR/USD وبعت GBP/USD على سبيل التحوُّط، فإن المؤشر سوف يحتسب مخاطر كل مركز تداول على حدة.

• المؤشر لا يأخذ في الاعتبار المراجحة المثلثية وغيرها من أشكال المراجحة الأخرى التي تنطوي على عِدَّة أزواج من العملات. وعلى سبيل المثال، إذا فتحت مركز شراء على زوج EUR/USD ومركز شراء آخر على زوج USD/JPY ومركز بيع على زوج EUR/JPY، فإن حاسبة المخاطر سوف تتعامل مع هذه المراكز على أنها ثلاث صفقات تداول مستقلة لكل منها مخاطرها الخاصة.