مؤشر التنبيه حول القمم / القيعان الحالية

مؤشر الميتاتريدر للتنبيه حول القمم / القيعان الحالية — يعرض المؤشر شريطين يمثلان المستويات القصوى والدنيا في نطاق عدد من الشموع. بشكل افتراضي يتم عرض شريط القيم القصوى في شكل خط اخضر؛ فيما يعرض شريط القيم الدنيا في شكل خط اصفر.بالإضافة لذلك، يمكنه فتح تنبيه في شكل نافذة منبثقة، إرسال تنبيه عبر البريد الإلكتروني، إصدار تنبيه في شكل إخطار عندما يكسر السعر الحالي (العرض) مستوى القمة أو القاع. يمكن إيقاف تشغيل جميع التنبيهات. إذا كنت تستخدم خاصية تنبيه البريد الإلكتروني، لا تنسى ضبط إعدادات البريد الإلكتروني عبر نافذة الخيارات في منصة الميتاتريدر.المؤشر متاح لكل من MT4 و MT5 وكذلك cTrader.

مؤشر يدعم الأُطُر الزمنية المتعددة، حيث يمكنه أخذ قيم القمم/القيعان (High/Low) من إطار زمني أعلى وعرضها على الرسم البياني الحالي. كما يمكنك أيضًا إزاحة نقطة البداية لحساب القمم/القيعان لعرض قيم من اليوم السابق على سبيل المثال.

معلمات الإدخال

TimeFrame: الإطار الزمني الذي سيُستخدم لرصد مستويات القمم/القيعان.

الإطار الزمني الذي سيُستخدم لرصد مستويات القمم/القيعان. N (افتراضي = 20) — مقدار الفترة الزمنية التي سيحدد في نطاقها مستويات القمم / القيعان.

(افتراضي = 20) — مقدار الفترة الزمنية التي سيحدد في نطاقها مستويات القمم / القيعان. Shift (القيمة الافتراضية = 0) — الإزاحة الخاصة بشمعة البداية لحساب مستويات القمم/القيعان الأخيرة. على سبيل المثال، القيمة 2 ستجعل المؤشر يستخدم القيم ابتداءً من أخر شمعتيْن.

(القيمة الافتراضية = 0) — الإزاحة الخاصة بشمعة البداية لحساب مستويات القمم/القيعان الأخيرة. على سبيل المثال، القيمة ستجعل المؤشر يستخدم القيم ابتداءً من أخر شمعتيْن. EnableNativeAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم استخدام تنبيهات النوافذ المنبثقة الأصلية في الميتاتريدر عندما يكسر السعر أعلى أو أسفل نطاقات القمة/القاع.

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم استخدام تنبيهات النوافذ المنبثقة الأصلية في الميتاتريدر عندما يكسر السعر أعلى أو أسفل نطاقات القمة/القاع. EnableSoundAlerts (القيمة الافتراضية = false) — إذا كانت true ، سيتم تشغيل تنبيه صوتي بواسطة هذا المؤشر.

(القيمة الافتراضية = false) — إذا كانت ، سيتم تشغيل تنبيه صوتي بواسطة هذا المؤشر. SoundFile (القيمة الافتراضية = "alert.wav") — ملف الصوت الذي سيتم استخدامه إذا تم ضبط المعلمة السابقة على true .

(القيمة الافتراضية = "alert.wav") — ملف الصوت الذي سيتم استخدامه إذا تم ضبط المعلمة السابقة على . EnableEmailAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال بريد إلكتروني عندما يكسر السعر أعلى أو أسفل نطاقات القمة/القاع. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني .

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال بريد إلكتروني عندما يكسر السعر أعلى أو أسفل نطاقات القمة/القاع. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . EnablePushAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال بريد إلكتروني عندما يكسر السعر أعلى أو أسفل نطاقات القمة/القاع. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإشعارات .

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال بريد إلكتروني عندما يكسر السعر أعلى أو أسفل نطاقات القمة/القاع. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . TriggerCandle (القيمة الافتراضية = Previous) — الشمعة التي سيتم أخذ قيم القمم/القيعان منها للتنبيهات.

يمكن استخدام المؤشر بطرق متعددة. القمم أو القيعان الحالية يمكن استخدامها كنوع من أوامر وقف الخسارة المرنة للخروج من الصفقات, كما يمكن استخدام مثل هذه المستويات أيضا لدخول صفقات جديدة. وعلى الرغم من أن مثل هذه الاختراقات قد لا تعتبر إشارات قوية إلا أن كسر احد المستويات الفنية الهامة يمكن أن يمثل تأكيدا لإشارة تداول أخرى. خيارات التنبيه القابلة للضبط تجعل من السهل التعامل مع مثل هذه الأحداث.

المناقشات

تحذير! يمكنك قراءة كيفية تثبيت هذا المؤشر في دليل تثبيت مؤشرات MetaTrader أو دليل تثبيت مؤشرات cTrader.

هل لديك أية اقتراحات أو اسئلة بخصوص هذا المؤشر ؟ يمكنك دائما إجراء مناقشة حول مؤشر مؤشر التنبيه حول القمم / القيعان الحالية مع متداولين آخرين ومبرمجي MQL في منتدى المؤشرات .

سجل التغييرات

1.02 - 2025-08-04

إضافة وضع الأطر الزمنية المتعددة (MTF).

إضافة نسخة cTrader من مؤشر Recent High/Low Alert.

إضافة خيار التنبيه الصوتي فقط.

إضافة معلمة إدخال ( Shift ) لاختيار نقطة البداية لحساب القمم/القيعان الأخيرة.

) لاختيار نقطة البداية لحساب القمم/القيعان الأخيرة. توضيح وصف معلمة TriggerCandle.

1.01 - 2022-03-21

إضافة تنبيهات الإشعارات واختيار الشمعة.

1.00 - 2013-04-19