Pinbar Detector (مؤشر الميتاتريدر ) — يحاول تحديد Pinbars أو "Pin-bar",) أو ("Pin bar" وتمييزهم من خلال وضع رموز في شكل ' وجه ضاحك ' تحت Pinbars الصاعدة واعلي Pinbars الهابطة . هو احد مؤشرات حركة السعر النقية حيث لا يستخدم أية مؤشرات فنية قياسية في تكويده . إعدادات الكشف عن Pinbar يمكن تعديلها من خلال معاملات الإدخال . Pinbar Detector يمكنه ان يصدر تنبيهات علي منصة التداول وأيضا من عبر البريد الالكتروني بمجرد اكتشاف النماذج . المؤشر متاح علي منصتي تداول MT4و MT5 .

معلمات الإدخال

CountBars (افتراضي = 0) — الحد الأقصى لعدد الأعمدة، والتي تستخدم للكشف عن شموع البن بار. 0 = جميع.

(افتراضي = 0) — الحد الأقصى لعدد الأعمدة، والتي تستخدم للكشف عن شموع البن بار. 0 = جميع. DisplayDistance (افتراضي = 5) — المسافة من الشموع إلى رموز "الوجه الضاحك".

(افتراضي = 5) — المسافة من الشموع إلى رموز "الوجه الضاحك". UseAlerts (افتراضي = true) — يخبر المؤشر بإصدار تنبيهات صوتية علي منصة التداول فور الكشف عن Pinbar.

(افتراضي = true) — يخبر المؤشر بإصدار تنبيهات صوتية علي منصة التداول فور الكشف عن Pinbar. UseEmailAlerts (افتراضي = false) — يخبر المؤشر بإصدار تنبيه بريدي عند الكشف عن Pinbar . عنوان البريد الالكتروني يجب تكوينه بشكل صحيح في برنامج الميتاتريدر من خلال Tools->Options->Email .

(افتراضي = false) — يخبر المؤشر بإصدار تنبيه بريدي عند الكشف عن Pinbar . عنوان البريد الالكتروني يجب تكوينه بشكل صحيح في برنامج الميتاتريدر من خلال . UseNotificationAlerts (افتراضي = false) — يخبر المؤشر بإصدار تنبيه فوري عند رصد شموع Pinbar. يجب تهيئة الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإخطارات .

(افتراضي = false) — يخبر المؤشر بإصدار تنبيه فوري عند رصد شموع Pinbar. يجب تهيئة الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . UseCustomSettings (افتراضي = false) — يخبر المؤشر باستخدام معاملات تحديد Pinbar مخصصه يتم توصيفها أدناه.

(افتراضي = false) — يخبر المؤشر باستخدام معاملات تحديد Pinbar مخصصه يتم توصيفها أدناه. CustomMaxNoseBodySize (افتراضي = 0.33) — المعدل الأقصى للجسم \ الطول المسموح به لشمعة الأنف .



(افتراضي = 0.33) — المعدل الأقصى للجسم \ الطول المسموح به لشمعة الأنف . CustomNoseBodyPosition (افتراضي = 0.4) — حجم الأنف يجب ان يوضع في في جزء القمة من الأنف ( القاع لنموذج الهابط ) .



(افتراضي = 0.4) — حجم الأنف يجب ان يوضع في في جزء القمة من الأنف ( القاع لنموذج الهابط ) . CustomLeftEyeOppositeDirection (افتراضي = true) — يخبر المؤشر بان شمعة العين اليسرى يجب ان تكون هابطة لـ Pinbar الصعودي وصاعدة لـ Pinbar الهبوطي .



(افتراضي = true) — يخبر المؤشر بان شمعة العين اليسرى يجب ان تكون هابطة لـ Pinbar الصعودي وصاعدة لـ Pinbar الهبوطي . CustomNoseSameDirection (افتراضي = true) — يخبر المؤشر ان شمعة الأنف يجب ان تكون في نفس اتجاه النموذج ذاته .



(افتراضي = true) — يخبر المؤشر ان شمعة الأنف يجب ان تكون في نفس اتجاه النموذج ذاته . CustomNoseBodyInsideLeftEyeBody (افتراضي = false) — يخبر المؤشر ان جسم الأنف يجب ان يكون داخل جسم العين اليسرى .



(افتراضي = false) — يخبر المؤشر ان جسم الأنف يجب ان يكون داخل جسم العين اليسرى . CustomLeftEyeMinBodySize (افتراضي = 0.1) — الحجم الأدنى لجسم العين اليسرى بالنسبة إلي طول الشمعة .



(افتراضي = 0.1) — الحجم الأدنى لجسم العين اليسرى بالنسبة إلي طول الشمعة . CustomNoseProtruding (افتراضي = 0.5) — الحد الأدنى لنتوء شمعة الأنف بالنسبة إلي طول الشمعة .



(افتراضي = 0.5) — الحد الأدنى لنتوء شمعة الأنف بالنسبة إلي طول الشمعة . CustomNoseBodyToLeftEyeBody (افتراضي = 1) — الحجم الأقصى لجسم الأنف بالنسبة إلي جسم العين اليسرى .



(افتراضي = 1) — الحجم الأقصى لجسم الأنف بالنسبة إلي جسم العين اليسرى . CustomNoseLengthToLeftEyeLength (افتراضي = 0) — طول الأنف بالنسبة إلي طول العين اليسرى .



(افتراضي = 0) — طول الأنف بالنسبة إلي طول العين اليسرى . CustomLeftEyeDepth (افتراضي = 0.2) — العمق الأدنى للعين اليسرى بالنسبة إلى طولها .العمق هو طول الجزء من الشمعة من الأنف .



(افتراضي = 0.2) — العمق الأدنى للعين اليسرى بالنسبة إلى طولها .العمق هو طول الجزء من الشمعة من الأنف . CustomMinimumNoseLength (افتراضي = 1) — الحد الأدنى لطول شمعة الأنف بالنقاط.

مثال

كما هو موضح على الرسم , فان المؤشر ليس قويا بما فيه الكفاية كما هو الحال مع نماذج شارت Pinbar. من المستحسن تجربة إعدادات تحديد مختلفة لفتلرة النماذج السعريه طبقا لرؤيتك الخاصة حول أفضل أنماط Pinbar. يمكنك استخدام الإستراتيجية الأساسية لتجارة Pinbars , أو يمكنك محاولة تطوير نماذجك الخاصة اعتمادا علي درجة المخاطرة التي تتبناها في الأسلوب العام الذي تتاجر فيه بالفوركس . احد الأفكار الجيدة وهو ارفاق هذا المؤشر علي الأطر الزمنية طويلة المدى ( من الساعة إلي الأسبوعي ) علي كافة أزواج العملات التي تجيد التعامل معها . وبعد ذلك فان التنبيهات المرسلة سوف تعلمك بمجرد ظهور فرص تداول.

المناقشات

هل لديك أية اقتراحات أو اسئلة بخصوص هذا المؤشر ؟ يمكنك دائما إجراء مناقشة حول مؤشر Pinbar Detector مع متداولين آخرين ومبرمجي MQL في منتدى المؤشرات .

سجل التغييرات

1.03 - 2022-03-19

إضافة معامل الإدخال UseNotificationAlerts وخيار تنبيهات الإشعارات في الأجهزة المحمولة.

وخيار تنبيهات الإشعارات في الأجهزة المحمولة. إضافة معامل الإدخال CustomMinimumNoseLength لتعيين الحد الأدنى لطول شمعة الأنف بالنقاط.

لتعيين الحد الأدنى لطول شمعة الأنف بالنقاط. تبسيط بعض هياكل الكود.

1.02 - 2017-07-28

إضافة معلمة الإدخال DisplayDistance‎ للتحكم في المسافة بين "الوجوه الضاحكة" إلى الشموع.

1.01 - 2016-09-18

إضافة معلمة الإدخال CountBars‎ لتقليل عدد الشموع المطلوبة لتحديد نماذج Pinbar.

1.00 - 2011-11-07