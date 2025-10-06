مؤشر Coppock لمنصات MT4/MT5/cTrader — هو تطبيق لمؤشر منحنى Coppock الشهير الذي طوّره إدوارد كوبوك في عام 1962. يعرض المؤشر فرص شراء وبيع على المدى الطويل (تقليديًا، كان يُستخدم للشراء فقط) من خلال حساب متوسط متحرك مُرجّح (10 فترات) لمجموع معدَّلي التغير (ROC) بفترتين 14 و11. هنا، يمكنك تعديل معلمات المؤشر كما تشاء. يتوفر هذا المؤشر لمنصّات MT4 وMT5 وcTrader.

يدعم هذا الإصدار من مؤشر Coppock العملَ على أُطر زمنية متعددة (MTF)، بحيث يعرض قيم الأطر الزمنية الأعلى على الرسم الزمني الأدنى، كما يدعم جميع أنواع التنبيهات.

معلمات الإدخال

Timeframe: الإطار الزمني الذي سيُجري عليه المؤشر حساباته. إذا كان أعلى من الإطار الحالي، سيعمل في وضع MTF. وإذا كان مساويًا أو أقل، سيستخدم بيانات الإطار الزمني الحالي.

الإطار الزمني الذي سيُجري عليه المؤشر حساباته. إذا كان أعلى من الإطار الحالي، سيعمل في وضع MTF. وإذا كان مساويًا أو أقل، سيستخدم بيانات الإطار الزمني الحالي. ROC1Period (افتراضي = 14) — فترة معدل التغيير الأول في المجموع.

(افتراضي = 14) — فترة معدل التغيير الأول في المجموع. ROC2Period (افتراضي = 11) — فترة معدل التغيير الثاني في المجموع.

(افتراضي = 11) — فترة معدل التغيير الثاني في المجموع. MAPeriod (افتراضي = 10) — فترة المتوسط المتحرك لمجموع معدلات التغيير.

(افتراضي = 10) — فترة المتوسط المتحرك لمجموع معدلات التغيير. MAType (افتراضي = LWMA) — نوع طريقة حساب المتوسط المتحرك.

(افتراضي = LWMA) — نوع طريقة حساب المتوسط المتحرك. Strict signals: إذا كان true ، لن تظهر إشارات هبوط إلا عندما يكون المؤشر فوق مستوى الصفر، ولن تظهر إشارات صعود إلا عندما يكون المؤشر تحت مستوى الصفر.

إذا كان ، لن تظهر إشارات هبوط إلا عندما يكون المؤشر فوق مستوى الصفر، ولن تظهر إشارات صعود إلا عندما يكون المؤشر تحت مستوى الصفر. Trigger Candle: الشمعة التي تُصدر عندها التنبيهات: Previous — الشمعة المغلقة الأخيرة، Current — الشمعة الحالية التي لم تُغلق بعد.

الشمعة التي تُصدر عندها التنبيهات: — الشمعة الحالية التي لم تُغلق بعد. EnableNativeAlerts: إذا كانت القيمة true ، سيتم استخدام تنبيه منبثق أصلي في MetaTrader عند توليد الإشارة.

إذا كانت القيمة ، سيتم استخدام تنبيه منبثق أصلي في MetaTrader عند توليد الإشارة. EnableEmailAlerts: إذا كانت القيمة true ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عند توليد إشارة. يجب إعداد البريد الإلكتروني بشكل صحيح في MetaTrader عبر Tools->Options->Email .

إذا كانت القيمة ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عند توليد إشارة. يجب إعداد البريد الإلكتروني بشكل صحيح في MetaTrader عبر . EnablePushAlerts: إذا كانت القيمة true ، سيتم إرسال إشعار فوري عند توليد إشارة. يجب إعداد الإشعارات بشكل صحيح في MetaTrader عبر Tools->Options->Notifications .

إذا كانت القيمة ، سيتم إرسال إشعار فوري عند توليد إشارة. يجب إعداد الإشعارات بشكل صحيح في MetaTrader عبر . EnableSoundAlerts: إذا كانت القيمة true ، سيتم تشغيل ملف الصوت المحدد عند توليد إشارة.

إذا كانت القيمة ، سيتم تشغيل ملف الصوت المحدد عند توليد إشارة. Draw Signal Arrows: إذا كانت القيمة true، سيرسم المؤشر أسهم على الرسم البياني عند ظهور إشارة صعودية أو هبوطية.

مثال

الاستراتيجية الأساسية عند التداول باستخدام مؤشر Coppock هي الشراء عندما يبدأ المنحنى في الصعود من احدى القيعان أسفل مستوى الصفر، والبيع عندما يبدأ المنحنى في الهبوط من قمة أعلى مستوى الصفر. يتم تجاهل القمم والقيعان الصغيرة مقارنةً بما حولها. يساعدك المؤشر في التقاط الاتجاهات في مراحلها المبكرة، لكن لا تتوقع الدخول عند القاع أو القمة الفعلية للسوق.