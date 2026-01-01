يوفر هيكل الشموع اليابانية ميزة هائلة مقارنة مع الشموع التقليدية. الشمعة التقليدية ليست سوى خط عمودي بينما تمتلك الشمعة اليابانية "جسم حقيقي" مستطيلي الشكل ما يعطيها حجم أكبر. يكتسي الجسم الحقيقي باللون الأبيض عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح. أما في الحالات التي يكون فيها سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح فان جسم الشمعة يكتسي باللون الأسود. تعطي سلسلة من أجسام الشموع ذات اللون الواحد انطباع بصري على الفور بشأن الاتجاه السائد.

تركز الشمعة اليابانية على أسعار الافتتاح والإغلاق بدلاً من القمم والقيعان، على عكس الحال مع الشموع العادية. تتكون الشمعة اليابانية من مستطيل يسمى الجسم الحقيقي. يتم تصوير القمم والقيعان عن طريق خطوط عمودية يتم إسقاطها من قمة وقاع الجسم الحقيقي. يطلق على هذه الخطوط مصطلح الظلال وإن كانت تأخذ أحياناً أسماء أخرى مثل الفتيل (في إشارة إلى فتيل الشموع) والذيل.

تعبر قمة الجسم الحقيقي إما عن سعر الافتتاح أو الإغلاق كما يتيح جسم الشمعة التعرف بشكل فوري طبيعة الاتجاهات السائدة في السوق، سواء إيجابية أو سلبية. عندما يكتسي الجسم الحقيقي باللون الأبيض فهذا يشير إلى أن سعر الإغلاق كان أعلى من سعر الافتتاح، فيما تشير الشمعة السوداء إلى أن سعر الإغلاق كان أقل من سعر الافتتاح. عندما نرى سلسلة من الشموع البيضاء فهذا يعني أن أسعار الإغلاق كانت أعلى من أسعار الافتتاح بصورة متكررة، وعلى العكس، فإن سلسلة من الشموع السوداء ستشير إلى وجود اتجاه هبوطي بشكل متواصل.

كما أشرنا في درس مخطط الشموع اليابانية، قد ترى أيضًا أعمدة ملونة بالأخضر والأحمر، أو بمزيج من الألوان الأخرى. يُطلق البعض على الشموع البيضاء اسم "الجوفاء" والشموع السوداء "الممتلئة".

كما ترى على الصورتين التاليتين، تتطابق الشمعة البيضاء مع الشمعة السوداء في كل شيء باستثناء تبديل مستوى الفتح والإغلاق في كل منها.

الشمعة السوداء (الهبوطية) 1 — الافتتاح; 2 — الإغلاق; 3 — الظل العلوي; 4 — الجسم الحقيقي; 5 — الظل السفلي.

الشمعة البيضاء (صعودية) 1 — الإغلاق ; 2 — الافتتاح; 3 — الظل العلوي; 4 — الجسم الحقيقي; 5 — الظل السفلي.

أهمية حجم الشمعة

كلما اتسع الجسم الحقيقي للشمعة كلما دل ذلك على وجود قدر أكبر من ضغوط البيع أو الشراء، فيما تشير الشمعة اليابانية القصيرة إلى ضعف نشاط التداول في كلا الاتجاهين. يفترض الجسم الحقيقي الصغير غياب القناعة بين المتداولين بشأن وجود اتجاه محدد. هناك نموذج من الشموع اليابانية يطلق عليها دوجي والتي تتساوى فيها أسعار الافتتاح والإغلاق، أو تكون قريبة جداً من بعضها البعض، في إشارة إلى غياب الحسم عن السوق.

يعطي طول الظلال أيضاً دلالات مهمة. يعكس الظل العلوي قمة الفترة الزمنية فيما يمثل الظل السفلي قاع تلك الفترة. تشير الظلال القصيرة إلى تكدس أنشطة التداول بين مستويات الافتتاح والإغلاق. فيما يشير عدم وجود أي ظل علوي إلى أن السعر قد أغلق عند القمة الأخيرة وهو ما يعطي إشارة صعودية قوية قد ترجح فتح صفقة شرائية مع الشمعة التالية. وبالمثل، فإن عدم وجود ظل سفلي يعني أن السعر قد أغلق عند أخر قاع وهو ما يشير إلى إمكانية افتتاح الشمعة القادمة عند سعر أقل وربما تسجيل قاع أدنى من السابق.

يُظهر الرسم البياني أدناه "معركة" بين المشترين والبائعين. يمكننا أن نرى في البداية ظل علوي طويل وظل سفلي طويل أيضًا على الشمعة السوداء. يشير ذلك إلى معركة حامية الوطيس بين الدببة والثيران، والتي انتهت على ما يبدو لصالح الدببة (البائعين). توقف الاتجاه الهابط بعد موجة بيع مكثفة، حيث ظهرت شمعة ذات ظل سفلي طويل، والتي تشير إلى أن ضغوط البيع قد فقدت زخمها. لا تزال الشمعة باللون الأسود — والإغلاق أسفل سعر الفتح — ولكن يبدو أن الحركة الهبوطية بصدد التوقف. إذا فتحت صفقة بيع أثناء الحركة السابقة، ربما يكون من الحكمة الخروج الآن. لاحظ أن الظل السفلي الطويل لا يعني بالضرورة انتهاء الترند الهابط، حيث من الوارد أن يستأنف مسيرته بعد توقف مؤقت (أو ارتداد صعودي). لا يخبرنا الفتيل السفلي الطويل بما سيحدث لاحقًا، كل ما هنالك هو توقف الحركة الحالية. بعد التحرك جيئةً وذهابًا لبعض الوقت، قررت الأسعار التحرك صعودًا. ولكن ترجح الشمعة ذات الظل العلوي الطويل أن قوة الثيران (المشترين) لازالت محدودة. لاحظ أن الشمعة كانت لا تزال تكتسي باللون الأبيض، والذي يعكس وجود تحيز صعودي. في واقع الأمر كانت الشمعة التالية بيضاء هي الأخرى. ولكن واجه السعر صعوبة في التحرك صعودًا منذ ظهور الشمعة ذات الفتيل العلوي الطويل.