مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) هو مؤشر آخر اخترعه ويلس وايلدر في عام 1978. قد يكون من الصعب جداً استخدام ADX إذا تعتقد أن رؤية خط يتحرك صعوداً دائماً يعني أنه السعر يتحرك صعوداً. في الواقع، يقيس ADX قوة حركة السعر دون اعتبار لاتجاهها، لذلك يمكن أن يتحرك خط ADX صعوداً عند وجود اتجاه هبوطي قوي.

عادة ما يُعتبر ADX مؤشراً رئيسياً، على أساس أن الزخم يبدأ في التلاشي قبل ذروة أو قاع السعر ثم ينعكس. لقد كان هذا افتراض وايلدر وعموماً هذا صحيح، ولكن تذكر أن جميع مؤشرات الزخم تُبلي بلاءً أفضل عندما يتحرك السوق في اتجاه محدد وتعطي إشارات خاطئة عندما يتحرك داخل نطاق. في الواقع، فإن التطبيق الرئيسي لـ ADX هو التفريق بين التداول في اتجاه محدد والتداول داخل نطاق.

يتم رسم مؤشر ADX مع اثنين من المؤشرات الأخرى التي توضح الاتجاه، وهما مؤشر الحركة الاتجاهية السالب (-DI) ومؤشر الحركة الاتجاهية الموجب (+DI). وبهذه الطريقة تحصل على كل من قوة الحركة واتجاهها.

يتم رسم مؤشر ADX مع اثنين من المؤشرات الأخرى التي توضح الاتجاه، وهما مؤشر الحركة الاتجاهية السالب (-DI) ومؤشر الحركة الاتجاهية الموجب (+DI). وبهذه الطريقة تحصل على كل من قوة الحركة واتجاهها.

استخدام ADX ليس صعباً، ولكن حساب ADX معقدة للغاية. مثل معظم مؤشرات وايلدر، يركز ADX على القمم والقيعان النسبية ضمن النطاق الأخير، وليس على العلاقة بين الافتتاح والإغلاق. أولاً عليك حساب الحركة الاتجاهية، واختصارها DM. عندما تتجه الأسعار إلى أعلى، يحصل DM على علامة زائد، +DM. وهذا ما يسمى DM زائد أو موجب، ويسمى أيضاً الحركة لأعلى. إذا كان الاتجاه إلى أسفل، يحصل DM على علامة ناقص أمامه، أو –DM. وهذا ما يسمى DM ناقص أو سالب، ويسمى أيضاً الحركة لأسفل.

يظهر +DM عندما تكون قمة (أعلى سعر) اليوم ناقص قمة (أعلى سعر) أمس هي رقم موجب (حركة لأعلى) وفي نفس الوقت أعلى من قاع (أقل سعر) أمس ناقص قاع اليوم (حركة لأسفل) وفي نفس الوقت أكبر من الصفر.

-DM هو عندما تكون الحركة لأسفل أكبر من الحركة لأعلى وفي نفس الوقت تكون الحركة لأسفل أكبر من الصفر.

يتم حساب مؤشر +DI الفعلي على النحو التالي:

+ D I = 100 × E M A ( + D M ) A T R +DI=100\times\frac{EMA(+DM)}{ATR} +DI=100×ATREMA(+DM)​

ويتم احتساب الجزء -DI على نحو مماثل:

− D I = 100 × E M A ( − D M ) A T R -DI=100\times\frac{EMA(-DM)}{ATR} −DI=100×ATREMA(−DM)​

لاحظ أنه إذا كان +DM سالباً، يمكنك استخدام صفراً لقيمته، وإذا كان مؤشر –DM موجباً، يمكنك استخدام صفر. استخدم وايلدر فترة 14 يوما لـ DM في ATR، ولكن يمكنك استخدام فترات أخرى أو تغيير EMA (المتوسط المتحرك الأسي) إلى قيمة مختلفة.

أخيرا نأتي إلى:

A D X = 100 × E M A ( + D I − − D I + D I + − D I ) ADX=100\times EMA(\frac{+DI\ -\ -DI}{+DI\ +\ -DI}) ADX=100×EMA(+DI + −DI+DI − −DI​)

اخترع وايلدر مؤشر ADX (وجميع المؤشرات الأخرى) قبل ظهور الكمبيوتر الشخصي. ولحسن الحظ، تحتوي جميع البرامج اليوم على نسخة جاهزة من ADX ومكوناته المعروفة -DIو +DI. برغم ذلك، قد يكون من المفيد فهم منهجية الحساب لتسهيل تمهيد إشارات ADX. يمكن تمهيد مكونات DM فقط من خلال حذف الأيام الداخلية، فيما يجري تمهيد ADX عن طريق قسمته على مؤشر ATR. يؤدي ذلك إلى تقديم مؤشر قادر على إعطاء إشارات موثوقة، رغم أنها قد تأتي متأخرة وربما يصعب تفسيرها. كما يظهر في المثال على الرسم البياني أدناه، يمكننا رؤية حركة صعودية بدأت قبل أن يرتفع خط ADX فوق 25 بـ 11 فترة كاملة، وهو معيار الاتجاه القوي الذي يستحق التداول بناءً عليه.

تحول ADX إلى وضع الاتجاه بفارق 11 فترة

حركة ADX