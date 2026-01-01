VPS-хостинг

TradoxVPS специализируется на хостинге торговых серверов с возможностью проверить ускорение соединения между вашей торговой платформой и вашим брокером. Они предоставляют инструменты для замера задержек и аптайма их серверов. Сами серверы физически находятся в непосредственной близости к инфраструктуре многих брокеров (Чикаго, Лондон, Амстердам, Дублин). Даже бюджетные планы, предлагаемые TradoxVPS, включают в себя высококлассное оборудование, чтобы обеспечить быструю работу нескольких торговых платформ сразу.