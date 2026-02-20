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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: iFOREX (Vestle)
Данная страница описывает Форекс-брокера iFOREX (Vestle). Это — не официальный сайт iFOREX (Vestle), а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Доступны счета без свопов
Компании
iCFD Limited
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
PayPal
Банковский перевод
Платежные карты
Apple Pay
Google Pay
Демо-платформы
FXnet
Валюта счета
EUR
Евро
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/ILS
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/ILS
CAD/JPY
CHF/CAD
CHF/HUF
CHF/ILS
CHF/JPY
CHF/NOK
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GBP/AUD
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GBP/NZD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
JPY/ILS
LTC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
NZD/ZAR
SEK/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
ZAR/JPY
Регулирование
CySEC, 143/11
FSC (БВО), SIBA/L/13/1060
Языки сайта
Английский
Немецкий
Греческий
Испанский
Французский
Венгерский
Итальянский
Нидерландский
Польский
Языки поддержки
Английский
Немецкий
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Обратный звонок
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
CFD
1:30
Stocks
1:20
Indexes
1:20
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2