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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: SimpleFX
Данная страница описывает Форекс-брокера SimpleFX. Это — не официальный сайт SimpleFX, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
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Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
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Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
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Кредитное плечо
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