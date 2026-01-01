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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Sicher Mayor
Данная страница описывает Форекс-брокера Sicher Mayor. Это — не официальный сайт Sicher Mayor, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Личный менеджер
- Управление счетами
Компании
Sicher Mayor FX
Запрещенные страны
Ирак
Куба
Сирия
Судан
Южная Корея
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Bitcoin
Tether (USDT)
Демо-платформы
МетаТрейдер 5
Валюта счета
EUR
Евро
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/JPY
EUR/AUD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/PLN
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/SEK
GBP/USD
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/PLN
USD/SGD
USD/THB
USD/ZAR
Регулирование
FSC (Маврикий), 217827
CMA (ОАЭ), 2023-00181
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Обратный звонок
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Futures
1:400
Indexes
1:400
Metals
1:400
ETF
1:400
ECNОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400