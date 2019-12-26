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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Plus500
Данная страница описывает Форекс-брокера Plus500. Это — не официальный сайт Plus500, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- Партнерская программа
- Гарантированный стоп-лосс
Компании
Plus500UK Ltd, Plus500 Ltd., Plus500SG Pte Ltd, Plus500CY Ltd, Plus500AU Pty Ltd
Plus500CA Ltd.
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
PayPal
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
BPAY
iDEAL
SOFORT
giropay
Przelewy24
Демо-платформы
Plus500 Windows Trader
Plus500 WebTrader
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
BTG/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/DKK
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/SEK
DKK/NOK
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
LTC/USD
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SEK/NOK
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XMR/USD
XRP/USD
Регулирование
FCA (Великобритания), 509909
CySEC, 250/14
ASIC, 417727
ISA (Израиль), 5
FSCA (Южная Африка), 47546
Денежно-кредитное управление Сингапура, 2017-12-11
FSA (Эстония), 16128206
DFSA (Дубай), 6224
CMA (ОАЭ), 22-Aug-2024
CIRO (Канада), 8624N
Языки сайта
Английский
Арабский
Болгарский
Чешский
Датский
Немецкий
Греческий
Испанский
Эстонский
Финский
Французский
Хорватский
Венгерский
Исландский
Итальянский
Иврит
Японский
Корейский
Литовский
Латышский
Малайский
Мальтийский
Нидерландский
Норвежский
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Словацкий
Словенский
Сербский
Шведский
Турецкий
Китайский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Офис
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Особые условия
Этот сайт не доступен в Украине.
Скриншот сайта
Типы счетов
Professional
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:300
Кредитное плечо
Forex
1:300
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:20
Stocks
1:20
Options
1:5
Indexes
1:300
Metals
1:20
Energies
1:20
ETF
1:100
Spread betting
Cryptocurrencies
1:30
Retail
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:20
Stocks
1:20
Indexes
1:20
ETF
1:5
Cryptocurrencies
1:30
Отзывы
87 отзывов о Plus500 представлено здесь. Все отзывы представляют собой исключительно мнение их авторов, не обязательно основанное на реальных фактах.