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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: PhillipCapital
Данная страница описывает Форекс-брокера PhillipCapital. Это — не официальный сайт PhillipCapital, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- Личный менеджер
- Сегрегированные счета
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
Phillip Capital Inc.
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Банковский перевод
Платежные карты
Чеки
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
Currenex Viking
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
SGD
Сингапурский доллар
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/JPY
CHF/SGD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
USD/ZAR
XRP/USD
Регулирование
FCA (Великобритания), 169760
ASIC, AFSL 246827
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
Phillip Account (UK)
Минимальный размер счета1 500 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
Gold & silver
1:50
CFD
1:50
Oil
1:50
Premium (UK)
Минимальный размер счета15 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
Gold & silver
1:50
CFD
1:50
Oil
1:50
Phillip Horizon (AU)
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:100
Кредитное плечо
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:100
Options
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
Phillip Gateway (AU)
Минимальный размер счета5 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:100
Кредитное плечо
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:100
Options
1:100
Indexes
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
Phillip Accelerator (AU)
Минимальный размер счета50 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:100
Кредитное плечо
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:100
Options
1:100
Futures
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
ETF
1:100
История
- 2015-05-08Добавлен на EarnForex.com.
Отзывы
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