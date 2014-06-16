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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: PFD
Данная страница описывает Форекс-брокера PFD. Это — не официальный сайт PFD, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- Личный менеджер
- Сегрегированные счета
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- MAM
- Бесплатное образование
Компании
Pacific Financial Derivatives Ltd.
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
PayPal
Skrill
Платежные карты
Neteller
UnionPay
SOFORT
Местный банковский платеж
Przelewy24
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 14 дней)
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
JPY
Японская иена
NZD
Новозеландский доллар
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/NOK
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
Регулирование
FMA (Новая Зеландия), FSP28944
Языки сайта
Английский
Русский
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Русский
Вьетнамский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Форум
Офис
Teams
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
PFD Trader (MT4)
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:300
Кредитное плечо
Forex
1:300
CFD
1:300
Futures
1:300
Indexes
1:300
Cryptocurrencies
1:2
PFD Pro (MT4)
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:100
Кредитное плечо
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
PFDProPlus (MT4)
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:100
Кредитное плечо
Forex
1:100
Cryptocurrencies
1:2
Отзывы
12 отзывов о PFD представлено здесь. Все отзывы представляют собой исключительно мнение их авторов, не обязательно основанное на реальных фактах.