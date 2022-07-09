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Профиль брокера: OpoFinance
Данная страница описывает Форекс-брокера OpoFinance. Это — не официальный сайт OpoFinance, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
Компании
Opo Group LLC
OPO GROUP LTD.
OPO FINANCE PTY LTD
Запрещенные страны
Австралия
Канада
Корейская Народно-Демократическая Республика
Соединенные Штаты Америки
Турция
Япония
Способы оплаты
Банковский перевод
Платежные карты
Perfect Money
Местный банковский платеж
Litecoin
Bitcoin
Dash
Ethereum
Monero
AdvCash
Ripple
Tether (USDT)
NEO
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
TradingView
cTrader
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BAT/USD
BCH/AUD
BCH/CAD
BCH/CHF
BCH/EUR
BCH/GBP
BCH/JPY
BCH/NZD
BCH/RUB
BCH/USD
BCH/XAG
BNB/AUD
BNB/CAD
BNB/CHF
BNB/EUR
BNB/GBP
BNB/JPY
BNB/NZD
BNB/RUB
BNB/USD
BTC/AUD
BTC/CAD
BTC/CHF
BTC/EUR
BTC/GBP
BTC/JPY
BTC/NZD
BTC/RUB
BTC/USD
BTC/XAG
BTC/XAU
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/SGD
DASH/USD
EOS/USD
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EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
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IOT/USD
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LTC/GBP
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LTC/NZD
LTC/RUB
LTC/USD
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NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/SGD
NZD/USD
OMG/USD
SGD/JPY
TRX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/HKD
USD/JPY
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
XLM/USD
XMR/USD
XRP/AUD
XRP/CAD
XRP/CHF
XRP/JPY
XRP/NZD
XRP/RUB
XRP/USD
ZEC/USD
Регулирование
FSA (Сейшельские Острова), SD124
ASIC, 402043
FSCA (Южная Африка), 54594
Языки сайта
Английский
Арабский
Персидский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Чат
Telegram
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
Standard
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:5
ECN
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:10
CFD
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:5
ECN Pro
Минимальный размер счета5 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:5
cTrader ECN
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
cTrader ECN Plus
Минимальный размер счета5 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
История
- 2022-07-09Компания сменила название на OpoFinance.
Отзывы
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