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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Octa
Данная страница описывает Форекс-брокера Octa. Это — не официальный сайт Octa, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- Процентная ставка на баланс
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- Торговля по телефону
Компании
Octa Markets Incorporated
Octa Markets Cyprus Ltd
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Платежные карты
Neteller
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Dogecoin
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
OctaTrader
Валюта счета
EUR
Евро
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
Регулирование
CySEC, 372/18
FSCA (Южная Африка), 51913
Языки сайта
Английский
Бенгальский
Немецкий
Испанский
Хинди
Индонезийский
Малайский
Португальский
Тайский
Турецкий
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Бенгальский
Испанский
Хинди
Индонезийский
Малайский
Тайский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Чат
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
Octa MT4
Минимальный размер счета25 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:200
Indexes
1:50
Energies
1:100
Cryptocurrencies
1:100
Octa MT5
Минимальный размер счета25 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:50
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:100
OctaTrader
Минимальный размер счета25 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Indexes
1:400
Metals
1:400
Energies
1:400
Cryptocurrencies
1:200
История
- 2024-01-06Переименовано в Octa.
Отзывы
266 отзывов о Octa представлено здесь. Все отзывы представляют собой исключительно мнение их авторов, не обязательно основанное на реальных фактах.