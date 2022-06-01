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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: OANDA
Данная страница описывает Форекс-брокера OANDA. Это — не официальный сайт OANDA, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
- Принимает трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Процентная ставка на баланс
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- Управление счетами
- Бесплатное образование
- Гарантированный стоп-лосс
Компании
OANDA Corporation
OANDA Global Markets Ltd
OANDA Europe Markets (OEM)
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Демо-платформы
Платформа Oanda
МетаТрейдер 5
Валюта счета
EUR
Евро
HKD
Гонконгский доллар
SGD
Сингапурский доллар
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/HKD
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/HKD
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/HKD
CHF/JPY
CHF/ZAR
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/HKD
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/CHF
SGD/HKD
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNY
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/INR
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SAR
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/TWD
USD/ZAR
ZAR/JPY
Регулирование
CFTC/NFA, 0325821
FCA (Великобритания), 54257
FSA (Япония), 1571
Региональное финансовое бюро Канто (Япония), 2137
FSA (Мальта), 18.12.2020
FSC (БВО), SIBA/L/20/1130
CIRO (Канада), 15.10.2018
ASIC, 412981
Денежно-кредитное управление Сингапура, 200704926K
Языки сайта
Английский
Немецкий
Испанский
Французский
Итальянский
Японский
Корейский
Португальский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Немецкий
Испанский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Чат
Часовой пояс сервера
EST
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:50
Кредитное плечо
Forex
1:50
Gold & silver
1:50
CFD
1:50
Stocks
1:10
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2
CoreОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:50
Кредитное плечо
Forex
1:50
Gold & silver
1:50
CFD
1:50
Stocks
1:10
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2