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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Number One Capital Markets
Данная страница описывает Форекс-брокера Number One Capital Markets. Это — не официальный сайт Number One Capital Markets, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- Сегрегированные счета
- Доступны счета без свопов
- Бесплатное образование
Компании
Number One Capital Markets Ltd.
NCE SC Limited
Запрещенные страны
Европейский союз
Испания
Италия
Корейская Народно-Демократическая Республика
Соединенные Штаты Америки
Турция
Способы оплаты
WebMoney
Банковский перевод
Платежные карты
Perfect Money
OKPAY
AliPay
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Dash
Ethereum
Bitcoin Cash
AdvCash
Ripple
Tether (USDT)
Tron
USD Coin (USDC)
Binance Coin (BNB)
Демо-платформы
МетаТрейдер 5
Валюта счета
BTC
Биткойн
EUR
Евро
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/TRY
EUR/USD
GAU/TRY
GAU/USD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/TRY
GBP/USD
LTC/USD
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/USD
Регулирование
Комиссия по финансовым услугам Вануату, 15035
FSA (Сейшельские Острова), SD112
Языки сайта
Английский
Арабский
Испанский
Французский
Корейский
Тайский
Турецкий
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Немецкий
Турецкий
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Офис
Teams
Telegram
Часовой пояс сервера
GMT+3
ВЧС для трейдеров
Нет
Скидки по стоп-ордерам за 1 ст. лот
5
Рибейты по лимитным ордерам за 1 ст. лот
5
Скриншот сайта
Типы счетов
Cent
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Soft commodities
1:500
Metals
1:500
Energies
1:500
Cryptocurrencies
Standard
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Soft commodities
1:500
Metals
1:500
Cryptocurrencies
1:2
ECN
Минимальный размер счета500 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
Отзывы
37 отзывов о Number One Capital Markets представлено здесь. Все отзывы представляют собой исключительно мнение их авторов, не обязательно основанное на реальных фактах.