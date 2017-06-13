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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: NPBFX
Данная страница описывает Форекс-брокера NPBFX. Это — не официальный сайт NPBFX, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- LAMM
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
NMarkets Limited
Запрещенные страны
Канада
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
WebMoney
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
QIWI
Местный банковский платеж
FasaPay
ЮMoney
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
Валюта счета
CNY
Китайский юань
EUR
Евро
RUB
Российский рубль
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/RUB
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
Регулирование
FSC (БВО), 24454 IBC 2018
Языки сайта
Английский
Французский
Хинди
Индонезийский
Малайский
Вьетнамский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Французский
Русский
Турецкий
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Офис
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Особые условия
Получите бонус 30% на депозит до $499 и 50% от $500 на счет типа "Master"
Скриншот сайта
Типы счетов
VIP
Минимальный размер счета50 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:2
Master
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Cryptocurrencies
1:2
Expert
Минимальный размер счета5 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:2
Islamic
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
До 1:1
Кредитное плечо
Forex
$0.8—2
Gold & silver
$0.8—2
CFD
$0.8—2
Oil
$0.8—2
Stocks
$0.8—2
Futures
$0.8—2
Indexes
$0.8—2
Metals
$0.8—2
Cryptocurrencies
$0.8—2
История
- 2017-06-13Компания сменила название на NPBFX.
Отзывы
12 отзывов о NPBFX представлено здесь. Все отзывы представляют собой исключительно мнение их авторов, не обязательно основанное на реальных фактах.