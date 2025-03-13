Популярные запросы
Образование
/ru/форекс-курс/
Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
/ru/экспертные-советники-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Moneta Markets
Данная страница описывает Форекс-брокера Moneta Markets. Это — не официальный сайт Moneta Markets, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Сегрегированные счета
- VPS
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- MAM
- Бесплатное образование
Компании
Moneta Markets South Africa (Pty) Ltd, Moneta Markets Ltd, MMonexia LTD, Moneta Markets Pty Ltd, Moneta Markets Ltd
Запрещенные страны
Австрия
Албания
Американское Самоа
Афганистан
Бермудские Острова
Болгария
Босния и Герцеговина
Бурунди
Великобритания
Венесуэла
Виргинские Острова
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гонконг
Гуам
Демократическая Республика Конго
Зимбабве
Ирак
Иран
Испания
Италия
Йемен
Канада
Кипр
Корейская Народно-Демократическая Республика
Либерия
Ливия
Мали
Мьянма
Пуэрто-Рико
Румыния
Северная Македония
Сербия
Сирия
Словения
Соединенные Штаты Америки
Сомали
Судан
Сьерра-Леоне
Франция
Хорватия
Центральноафриканская Республика
Черногория
Эритрея
Япония
Способы оплаты
Банковский перевод
Платежные карты
UnionPay
Boleto Bancário
FasaPay
Bitcoin
Dash
Ethereum
bitwallet
Tether (USDT)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
Moneta
МетаТрейдер 5
Валюта счета
BRL
Бразильский реал
CAD
Канадский доллар
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
JPY
Японская иена
NZD
Новозеландский доллар
RUB
Российский рубль
SGD
Сингапурский доллар
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/JPY
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
Регулирование
Управление денежного обращения Каймановых островов, 1383491
FSCA (Южная Африка), 47490
FSA (Сейшельские Острова), SD144
Языки сайта
Английский
Арабский
Немецкий
Испанский
Индонезийский
Корейский
Малайский
Португальский
Русский
Тайский
Турецкий
Узбекский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Испанский
Французский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Чат
Офис
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Бесплатно для депозитов свыше
500 $
Скриншот сайта
Типы счетов
DirectОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
CFD
1:25
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Soft commodities
1:50
Energies
1:100
Bonds
1:10
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:5