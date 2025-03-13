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Профиль брокера: Moneta Markets

Данная страница описывает Форекс-брокера Moneta Markets. Это — не официальный сайт Moneta Markets, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.

Moneta Markets (monetamarkets.com)
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Компании
Moneta Markets South Africa (Pty) Ltd, Moneta Markets Ltd, MMonexia LTD, Moneta Markets Pty Ltd, Moneta Markets Ltd
Основан в: 2020
Онлайн с: 2020
Рейтинг брокера
Moneta Markets
Нет голосов
1 отзыв с рейтингом
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Запрещенные страны
Австрия
Австрия
Албания
Албания
Американское Самоа
Американское Самоа
Афганистан
Афганистан
Бермудские Острова
Бермудские Острова
Болгария
Болгария
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
Бурунди
Бурунди
Великобритания
Великобритания
Венесуэла
Венесуэла
Виргинские Острова
Виргинские Острова
Гвинея
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гвинея-Бисау
Гонконг
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Гуам
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Демократическая Республика Конго
Демократическая Республика Конго
Зимбабве
Зимбабве
Ирак
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Иран
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Испания
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Италия
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Йемен
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Канада
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Кипр
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Корейская Народно-Демократическая Республика
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Либерия
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Ливия
Ливия
Мали
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Мьянма
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Пуэрто-Рико
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Соединенные Штаты Америки
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Сомали
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GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
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SGD/JPY
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USD/CHF
USD/CNH
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USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
Регулирование
Управление денежного обращения Каймановых островов, 1383491
FSCA (Южная Африка), 47490
FSA (Сейшельские Острова), SD144
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Немецкий
Испанский
Индонезийский
Корейский
Малайский
Португальский
Русский
Тайский
Турецкий
Узбекский
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Языки поддержки
Английский
Испанский
Французский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Чат
Офис
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Бесплатно для депозитов свыше
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