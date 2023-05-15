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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: MarketsVox
Данная страница описывает Форекс-брокера MarketsVox. Это — не официальный сайт MarketsVox, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- Личный менеджер
- Сегрегированные счета
- VPS
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- MAM
- Бесплатное образование
Компании
MarketsVox (SC) Ltd
MarketsVox (SC) Ltd
Запрещенные страны
Бельгия
Иран
Испания
Корейская Народно-Демократическая Республика
Мьянма
Новая Зеландия
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
AliPay
Bitcoin
Ethereum
Monero
Bitcoin Cash
AdvCash
Trustly
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
USD Coin (USDC)
Демо-платформы
WebTrader
МетаТрейдер 5
Валюта счета
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
DOT/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CNH
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LTC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SEK/JPY
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USD/CHF
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USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
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USD/JPY
USD/MXN
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USD/RUB
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XML/USD
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XRP/USD
ZAR/JPY
ZEC/USD
Регулирование
FSA (Сейшельские Острова), SD142
Языки сайта
Английский
Арабский
Испанский
Индонезийский
Итальянский
Малайский
Польский
Португальский
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Чат
Веб-форма
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Бесплатно после торговли
10 lots
Скидки по стоп-ордерам за 1 ст. лот
3
Рибейты по лимитным ордерам за 1 ст. лот
3
Рибейты за 1 станд. лот
3
Скриншот сайта
Типы счетов
ECNОткрыть подробности
Минимальный размер счета500 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
CFD
1:100
Oil
1:100
Indexes
1:100
Metals
1:100
Cryptocurrencies
1:5
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
CFD
1:100
Oil
1:100
Indexes
1:100
Metals
1:100
Cryptocurrencies
1:5
CentОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000