Популярные запросы
Образование
/ru/форекс-курс/
Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
/ru/экспертные-советники-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Lirunex
Данная страница описывает Форекс-брокера Lirunex. Это — не официальный сайт Lirunex, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- VPS
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- Управление счетами
- MAM
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
LIRUNEX LIMITED
Запрещенные страны
Австралия
Афганистан
Белоруссия
Венесуэла
Йемен
Канада
Корейская Народно-Демократическая Республика
Куба
Ливия
Мали
Республика Конго
Российская Федерация
Сирия
Сомали
Судан
Южный Судан
Способы оплаты
PayPal
Банковский перевод
Платежные карты
AliPay
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Ripple
bitwallet
Tether (USDT)
Apple Pay
Google Pay
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
CNY
Китайский юань
EUR
Евро
IDR
Индонезийская рупия
JPY
Японская иена
SGD
Сингапурский доллар
THB
Тайский бат
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
Регулирование
CySEC, 338/17
УФУ (Лабуан), MB/20/0050
Языки сайта
Английский
Испанский
Индонезийский
Японский
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Индонезийский
Японский
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Чат
Teams
Telegram
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Скоро
Скриншот сайта
Типы счетов
LX-STANDARDОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:50
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:50
Soft commodities
1:100
Metals
1:1000
Cryptocurrencies
1:5
LX-PROОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:50
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:50
Soft commodities
1:100
Cryptocurrencies
1:5
LX-PRIMEОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:50
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:50
Soft commodities
1:100
Cryptocurrencies
1:5