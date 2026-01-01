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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: LMAX Global
Данная страница описывает Форекс-брокера LMAX Global. Это — не официальный сайт LMAX Global, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- Сегрегированные счета
- Управление счетами
- MAM
Компании
LMAX Limited
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Банковский перевод
Платежные карты
Bitcoin
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
Валюта счета
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/AUD
XAU/AUD
XAU/EUR
Регулирование
FSC (Маврикий), GB19025016
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
ProfessionalОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
CFD
1:30
Oil
1:30
Stocks
1:30
Indexes
1:10
Cryptocurrencies
1:2