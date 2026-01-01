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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Key To Markets
Данная страница описывает Форекс-брокера Key To Markets. Это — не официальный сайт Key To Markets, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- Личный менеджер
- Сегрегированные счета
- VPS
- Партнерская программа
- MAM
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
Key To Markets NZ Limited, KEY TO MARKETS INTERNATIONAL Limited
Kleis EU Ltd
K2M LTD
Запрещенные страны
Иран
Корейская Народно-Демократическая Республика
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
AliPay
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
EUR
Евро
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
DKK/NOK
DKK/SEK
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
HKD/JPY
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/RUB
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XPR/USD
Регулирование
FSP (Новая Зеландия), FSP296226
FCA (Великобритания), 527809
FSC (Маврикий), GB19024503
CySEC, 436/22
Языки сайта
Английский
Арабский
Испанский
Хинди
Португальский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Испанский
Итальянский
Португальский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Teams
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Бесплатно после торговли
5 lots
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Futures
1:100
Indexes
1:100
Soft commodities
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
Cryptocurrencies
1:5
ProОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:500
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Energies
1:100
Cryptocurrencies
1:5