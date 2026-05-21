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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Just2Trade
Данная страница описывает Форекс-брокера Just2Trade. Это — не официальный сайт Just2Trade, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Личный менеджер
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- Торговля по телефону
Компании
Lime Trading (CY) Ltd
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Платежные карты
Neteller
UnionPay
CashU
paysafecard
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
Регулирование
CySEC, 281/15
Языки сайта
Английский
Греческий
Испанский
Индонезийский
Итальянский
Малайский
Польский
Португальский
Украинский
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Греческий
Испанский
Малайский
Польский
Португальский
Русский
Украинский
Вьетнамский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
CFD
1:100
Stocks
1:100
Bonds
1:2
Cryptocurrencies
1:2
ECNОткрыть подробности
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
CFD
1:100
Stocks
1:100
Cryptocurrencies
1:2