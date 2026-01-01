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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Juno Markets
Данная страница описывает Форекс-брокера Juno Markets. Это — не официальный сайт Juno Markets, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- Управление счетами
- MAM
Компании
Juno Markets Limited
Juno Markets Pty Ltd
Запрещенные страны
Гонконг
Иран
Корейская Народно-Демократическая Республика
Куба
Сингапур
Сирия
Соединенные Штаты Америки
Судан
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
AliPay
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
AUD/ZAR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/JPY
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
Регулирование
ASIC, 540205
Комиссия по финансовым услугам Вануату, 40099
Языки сайта
Английский
Испанский
Индонезийский
Казахский
Корейский
Малайский
Португальский
Русский
Турецкий
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Чат
Часовой пояс сервера
EST
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
STPОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:10
ECNОткрыть подробности
Минимальный размер счета500 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:10