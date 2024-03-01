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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: IFC Markets
Данная страница описывает Форекс-брокера IFC Markets. Это — не официальный сайт IFC Markets, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- Личный менеджер
- Сегрегированные счета
- VPS
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
IFC Markets Corp.
Запрещенные страны
Британские Виргинские острова
Российская Федерация
Соединенные Штаты Америки
Япония
Способы оплаты
WebMoney
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
CashU
Perfect Money
Bitcoin
AdvCash
bitwallet
M-Pesa
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
NetTradeX
Валюта счета
BTC
Биткойн
EUR
Евро
JPY
Японская иена
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Регулирование
FSC (БВО), SIBA/L/14/1073
CySEC, 147/11
УФУ (Лабуан), MB / 20/004
Языки сайта
Английский
Арабский
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Немецкий
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Французский
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Индонезийский
Итальянский
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Малайский
Португальский
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Турецкий
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Чешский
Немецкий
Испанский
Персидский
Французский
Хинди
Индонезийский
Итальянский
Японский
Малайский
Португальский
Русский
Турецкий
Вьетнамский
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- Персональный менеджер. - Гибкие условия торговли. - Помощь в аналитике с помощью метода GeWorko. - Депозит/вывод средств с компенсацией комиссии. - Кредит авансом до 10 000 долларов США / 10 000 евро / 1 000 000 японских иен.
Скриншот сайта
Типы счетов
MICRO (MT4)Открыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:400
Agriculture
1:400
Soft commodities
1:400
Metals
1:400
Energies
1:400
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2
STANDARD (MT4)Открыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:200
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:200
Agriculture
1:200
Soft commodities
1:200
Metals
1:200
Energies
1:200
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2
BEGINNER (NetTradeX)Открыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:400
Agriculture
1:400
Soft commodities
1:400
Metals
1:400
Energies
1:400
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2
STANDARD (NetTradeX)Открыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:200
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:200
Agriculture
1:200
Soft commodities
1:200
Metals
1:200
Energies
1:200
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2
STANDARD (MT5)Открыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:200
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:200
Agriculture
1:200
Soft commodities
1:200
Metals
1:200
Energies
1:200
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2
MICRO (MT5)Открыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:400
Agriculture
1:400
Soft commodities
1:400
Metals
1:400
Energies
1:400
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2