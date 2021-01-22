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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: IC (ex-IC Markets)
Данная страница описывает Форекс-брокера IC (ex-IC Markets). Это — не официальный сайт IC (ex-IC Markets), а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
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Компании
International Capital Markets Pty Ltd
IC Markets Global
Запрещенные страны
Израиль
Иран
Канада
Корейская Народно-Демократическая Республика
Новая Зеландия
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
PayPal
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
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FasaPay
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
POLi
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
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cTrader
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Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
CHF
Швейцарский франк
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
HKD
Гонконгский доллар
JPY
Японская иена
NZD
Новозеландский доллар
SGD
Сингапурский доллар
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
DASH/USD
EMC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NMC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
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SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
Регулирование
ASIC, ACN 123 289 109
CySEC, 362/18
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов, SIA-F214
FSA (Сейшельские Острова), SD018
Управление рынками капитала Кении, 199
Языки сайта
Английский
Арабский
Немецкий
Испанский
Индонезийский
Японский
Корейский
Малайский
Португальский
Русский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Немецкий
Испанский
Французский
Итальянский
Японский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Офис
Часовой пояс сервера
GMT+1
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
CFD
1:500
Stocks
1:50
Futures
1:200
Indexes
1:200
Bonds
1:500
Cryptocurrencies
1:20
Raw SpreadОткрыть подробности
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
CFD
1:500
Stocks
1:50
Futures
1:200
Indexes
1:200
Bonds
1:500
Cryptocurrencies
1:20
cTraderОткрыть подробности
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500