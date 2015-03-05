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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: ICM Brokers
Данная страница описывает Форекс-брокера ICM Brokers. Это — не официальный сайт ICM Brokers, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
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Компании
International Capital Market Brokers
Запрещенные страны
Австрия
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Иран
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Корейская Народно-Демократическая Республика
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
Соединенные Штаты Америки
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швеция
Эстония
Способы оплаты
PayPal
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Демо-платформы
МетаТрейдер 5 (Ограничение 20 дней)
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOG/USD
DOT/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/USD
LNK/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
XLM/USD
XRP/USD
Регулирование
FSC (Маврикий), GB24203068
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Чат
Telegram
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета300 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:100
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:5
PrimeОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:100
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:5
CryptoОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Cryptocurrencies
1:5
Кредитное плечо
Cryptocurrencies
1:5