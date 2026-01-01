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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Headway
Данная страница описывает Форекс-брокера Headway. Это — не официальный сайт Headway, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
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Иран
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Валютные пары
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AUD/SGD
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CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DKK/JPY
DKK/SGD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
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EUR/NZD
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GBP/AUD
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NOK/DKK
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NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/SGD
USD/ZAR
ZAR/JPY
Регулирование
FSCA (Южная Африка), 52108
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Португальский
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Вьетнамский
Языки поддержки
Английский
Арабский
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Французский
Индонезийский
Японский
Португальский
Тайский
Вьетнамский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Чат
Telegram
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скидки по стоп-ордерам за 1 ст. лот
42%
Рибейты за 1 станд. лот
42%
Скриншот сайта
Типы счетов
CentОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Indexes
1:20
Energies
1:20
Cryptocurrencies
1:2000
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Energies
1:20
Cryptocurrencies
1:2000
ProОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Energies
1:20
Cryptocurrencies
1:2000