Популярные запросы
Образование
/ru/форекс-курс/
Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
/ru/экспертные-советники-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Hantec Markets
Данная страница описывает Форекс-брокера Hantec Markets. Это — не официальный сайт Hantec Markets, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- Доступны счета без свопов
- Управление счетами
- MAM
- Бесплатное образование
Компании
Hantec Markets Limited (UK)
Hantec Markets Limited (Mauritius)
Hantec Markets Limited (Jordan)
Запрещенные страны
Иран
Корейская Народно-Демократическая Республика
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 30 дней)
МетаТрейдер 5 (Ограничение 30 дней)
Валюта счета
AED
Дирхам ОАЭ
AUD
Австралийский доллар
CAD
Канадский доллар
CHF
Швейцарский франк
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
Регулирование
FCA (Великобритания), 502635
FSC (Маврикий), C114013940
Комиссия по ценным бумагам (Иордания), 51905
Языки сайта
Английский
Испанский
Португальский
Тайский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Немецкий
Испанский
Французский
Итальянский
Нидерландский
Португальский
Румынский
Русский
Сербский
Турецкий
Украинский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Офис
Teams
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
Spread betting
Cryptocurrencies
1:2