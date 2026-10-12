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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: FxPro
Данная страница описывает Форекс-брокера FxPro. Это — не официальный сайт FxPro, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- Личный менеджер
- Сегрегированные счета
- VPS
- Партнерская программа
- MAM
- Бесплатное образование
Компании
FxPro UK Limited
FxPro Global Markets Ltd
FxPro Financial Services Limited
Запрещенные страны
Иран
Канада
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
PayPal
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Мобильная торговая платформа
cTrader
Web Trading
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
CHF
Швейцарский франк
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
JPY
Японская иена
PLN
Польский злотый
USD
Доллар США
ZAR
Южноафриканский ранд
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/DKK
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/SGD
AUD/USD
BAT/USD
BCH/USD
BTC/USD
BTG/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/PLN
CHF/SGD
DASH/USD
DOG/USD
DOT/USD
EOS/USD
ETC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
IOT/USD
LNK/USD
LTC/USD
NEO/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
PLN/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
ZEC/USD
Регулирование
FCA (Великобритания), 509956
CySEC, 078/07
FSCA (Южная Африка), 45052
DFSA (Дубай), F003333
FSA (Сейшельские Острова), SD120
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов, SIA-F184
Языки сайта
Английский
Арабский
Чешский
Немецкий
Испанский
Французский
Хинди
Венгерский
Индонезийский
Итальянский
Японский
Корейский
Малайский
Польский
Португальский
Русский
Тайский
Урду
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Чешский
Немецкий
Испанский
Французский
Венгерский
Индонезийский
Итальянский
Японский
Корейский
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Словацкий
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Обратный звонок
Чат
Офис
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Бесплатно для депозитов свыше
50 000 $
Особые условия
Рибейты для ECN-счетов.
Скриншот сайта
Типы счетов
FxPro MT4Открыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Stocks
1:25
Futures
1:50
Indexes
1:20
Metals
1:20
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:20
FxPro MT4 fixed spreadОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Stocks
1:25
Futures
1:50
Indexes
1:20
Metals
1:20
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:20
FxPro MT5Открыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Futures
1:50
Indexes
1:20
Metals
1:20
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:20
FxPro cTraderОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Indexes
1:20
Metals
1:20
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:20