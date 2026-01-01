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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: FXPrimus
Данная страница описывает Форекс-брокера FXPrimus. Это — не официальный сайт FXPrimus, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- VPS
- Доступны счета без свопов
- Управление счетами
- Бесплатное образование
Компании
Primus Global Ltd
Primus Markets INTL Ltd
Primus Markets INTL Ltd
Запрещенные страны
Австралия
Бельгия
Иран
Корейская Народно-Демократическая Республика
Соединенные Штаты Америки
Япония
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
FasaPay
Bitcoin
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
cTrader
Валюта счета
CHF
Швейцарский франк
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
PLN
Польский злотый
SGD
Сингапурский доллар
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
IOT/USD
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
Регулирование
CySEC, 261/14
FSCA (Южная Африка), 46675
Комиссия по финансовым услугам Вануату, 14595
Языки сайта
Английский
Арабский
Чешский
Испанский
Индонезийский
Малайский
Португальский
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Немецкий
Венгерский
Индонезийский
Польский
Румынский
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Обратный звонок
Чат
Офис
Teams
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Цена в месяц
30 $
Скриншот сайта
Типы счетов
PrimusPROОткрыть подробности
Минимальный размер счета500 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:5
PrimusCLASSICОткрыть подробности
Минимальный размер счета15 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Cryptocurrencies
1:5
PrimusZEROОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Cryptocurrencies
1:5