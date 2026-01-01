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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Eurotrader
Данная страница описывает Форекс-брокера Eurotrader. Это — не официальный сайт Eurotrader, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- Сегрегированные счета
- VPS
- MAM
Компании
Eurotrade SA (Pty) Ltd, Eurotrade RGB Holdings Ltd
Запрещенные страны
Албания
Афганистан
Бельгия
Гаити
Ирак
Иран
Йемен
Канада
Республика Конго
Российская Федерация
Сирия
Соединенные Штаты Америки
Сомали
Судан
Турция
Ямайка
Япония
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BAT/USD
BCH/USD
BNB/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
EOS/USD
ETC/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/USD
IOT/USD
NEO/USD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OMG/USD
TRX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
XLM/USD
XMR/USD
ZEC/USD
Регулирование
FSCA (Южная Африка), 44351
FCA (Великобритания), 24/11/2022
FSC (Маврикий), GB22201125
Языки сайта
Английский
Немецкий
Испанский
Итальянский
Малайский
Португальский
Вьетнамский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Чат
Teams
Telegram
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Бесплатно для депозитов свыше
2 500 $
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
RawОткрыть подробности
Минимальный размер счета500 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2