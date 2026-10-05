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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: CapitalCore
Данная страница описывает Форекс-брокера CapitalCore. Это — не официальный сайт CapitalCore, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
- Принимает трейдеров из США
- Бонусы
- Личный менеджер
- VPS
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
Capitalcore LLC
Способы оплаты
PayPal
Платежные карты
Perfect Money
Bitcoin
Ethereum
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Web Trading
Capitalcore WebTrader
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
XRP/USD
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
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Веб-форма
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Чат
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Часовой пояс сервера
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ВЧС для трейдеров
Бесплатно
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Типы счетов
GoldОткрыть подробности
Минимальный размер счета5 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Binary options
Cryptocurrencies
1:5
VIPОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:100
Кредитное плечо
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Binary options
Cryptocurrencies
1:5
ClassicОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Binary options
Cryptocurrencies
1:5