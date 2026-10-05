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Профиль брокера: CapitalCore

Данная страница описывает Форекс-брокера CapitalCore. Это — не официальный сайт CapitalCore, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.

CapitalCore (capitalcore.com)
  • Принимает трейдеров из США
  • Бонусы
  • Личный менеджер
  • VPS
  • Бесплатное образование
  • Торговля по телефону
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Компании
Capitalcore LLC
Основан в: 2019
Онлайн с: 2019
Рейтинг брокера
CapitalCore
9.7 / 10
34 отзыва с рейтингом
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Способы оплаты
PayPal
Платежные карты
Perfect Money
Bitcoin
Ethereum
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Web Trading
Capitalcore WebTrader
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
XRP/USD
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Teams
Часовой пояс сервера
GMT+3
ВЧС для трейдеров
Бесплатно
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