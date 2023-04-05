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Профиль брокера: Blueberry

Данная страница описывает Форекс-брокера Blueberry. Это — не официальный сайт Blueberry, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.

Blueberry (blueberrymarkets.com)
Недоступен для трейдеров из США
  • PAMM
  • Сегрегированные счета
  • VPS
  • MAM
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Компании
Blueberry Markets Group, Eightcap Pty Ltd
Blueberry Markets (Mauritius) Ltd
Blueberry Markets (V) Ltd
Blueberry Prime Partners Pty Ltd.
Основан в: 2016
Онлайн с: 2016
Рейтинг брокера
Blueberry
Нет голосов
1 отзыв с рейтингом
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Запрещенные страны
Вануату
Вануату
Гвинея-Бисау
Гвинея-Бисау
Демократическая Республика Конго
Демократическая Республика Конго
Ирак
Ирак
Иран
Иран
Йемен
Йемен
Корейская Народно-Демократическая Республика
Корейская Народно-Демократическая Республика
Ливан
Ливан
Ливия
Ливия
Мали
Мали
Северные Марианские Острова
Северные Марианские Острова
Соединенные Штаты Америки
Соединенные Штаты Америки
Сомали
Сомали
Судан
Судан
Центральноафриканская Республика
Центральноафриканская Республика
Южный Судан
Южный Судан
Способы оплаты
PayPal
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Ripple
Tether (USDT)
Dragonpay
USD Coin (USDC)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 30 дней)
МетаТрейдер 5
cTrader
TradingView
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
CAD
Канадский доллар
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
NZD
Новозеландский доллар
SGD
Сингапурский доллар
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HFF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
Регулирование
ASIC, 391441
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов, SIA-F220
FSC (Маврикий), GB24203929
Комиссия по финансовым услугам Вануату, 700697
CMA (ОАЭ), 20200000451
Языки сайта
Английский
Арабский
Испанский
Французский
Индонезийский
Португальский
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Испанский
Польский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Бесплатно для депозитов свыше
100 $
Скриншот сайта

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