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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Blueberry
Данная страница описывает Форекс-брокера Blueberry. Это — не официальный сайт Blueberry, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- Сегрегированные счета
- VPS
- MAM
Компании
Blueberry Markets Group, Eightcap Pty Ltd
Blueberry Markets (Mauritius) Ltd
Blueberry Markets (V) Ltd
Blueberry Prime Partners Pty Ltd.
Запрещенные страны
Вануату
Гвинея-Бисау
Демократическая Республика Конго
Ирак
Иран
Йемен
Корейская Народно-Демократическая Республика
Ливан
Ливия
Мали
Северные Марианские Острова
Соединенные Штаты Америки
Сомали
Судан
Центральноафриканская Республика
Южный Судан
Способы оплаты
PayPal
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Ripple
Tether (USDT)
Dragonpay
USD Coin (USDC)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 30 дней)
МетаТрейдер 5
cTrader
TradingView
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
CAD
Канадский доллар
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
NZD
Новозеландский доллар
SGD
Сингапурский доллар
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HFF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
Регулирование
ASIC, 391441
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов, SIA-F220
FSC (Маврикий), GB24203929
Комиссия по финансовым услугам Вануату, 700697
CMA (ОАЭ), 20200000451
Языки сайта
Английский
Арабский
Испанский
Французский
Индонезийский
Португальский
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Испанский
Польский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Бесплатно для депозитов свыше
100 $
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Oil
1:50
Stocks
1:5
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
RAWОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Oil
1:50
Stocks
1:5
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2